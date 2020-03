Svetové ceny potravín vo februári klesli, prvýkrát za päť mesiacov

Rím 5. marca (TASR) - Svetové ceny potravín minulý mesiac klesli, prvýkrát za päť mesiacov, pod čo sa čiastočne podpísalo šírenie nového koronavírusu, ktoré obmedzilo dopyt po niektorých produktoch. Uviedla to vo štvrtok Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



FAO informovala, že index cien potravín, ktorý sleduje medzimesačné zmeny cien obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, dosiahol vo februári v priemere 180,5 bodu. V porovnaní s januárom to predstavuje pokles o 1 %.



Klesli ceny obilnín, mäsa, ale najmä rastlinných olejov. Pokles oproti januáru dosiahol 10,3 %, čo je dôsledok prudkého poklesu cien palmového oleja.



Ceny obilnín sa znížili o 0,9 %, keď klesli ceny všetkých obilnín mimo ryže. V obidvoch prípadoch mal svoj podiel na poklese cien šíriaci sa koronavírus, dodala organizácia.



Pokles zaznamenali aj ceny mäsa, ktoré sa vo februári znížili medzimesačne o 2 %. Dôvodom je pokles dovozu mäsa do Číny, čo je opäť spôsobené miestnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nového koronavírusu.



Naopak, ceny mliečnych výrobkov vzrástli o 4,6 %. Prispelo k tomu zvýšenie cien syrov po tom, ako sa obmedzil export tejto komodity z Austrálie a Nového Zélandu. Ceny mlieka však klesli, opäť v dôsledku opatrení Číny v súvislosti s koronavírusom, ktoré viedli k obmedzeniu aktivity v prístavoch a spomaleniu dodávok na čínsky trh.



Ceny cukru však vzrástli, a to o 4,5 % na najvyššiu hodnotu od mája 2017. Ceny tejto komodity posunuli nahor najmä vyhliadky slabšej produkcie v Indii a dlhotrvajúce sucho v Thajsku. Obidve krajiny patria ku kľúčovým producentom cukru.