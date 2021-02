Svetové ceny potravín vzrástli na najvyššiu úroveň za 6,5 roka

Rím 4. februára (TASR) - Svetové ceny potravín vzrástli v januári ôsmy mesiac po sebe, pričom dosiahli najvyššiu úroveň za 6,5 roka. Ukázali to údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



Index cien potravín FAO, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, cukru, mäsa a mliečnych výrobkov, vzrástol v januári na 113,3 bodu z decembrovej úrovne 108,6 bodu. Decembrová hodnota bola revidovaná smerom nahor z pôvodne udávanej úrovne 107,5 bodu. Januárová hodnota indexu je najvyššia od júla 2014, pričom rast cien potravín najviac ovplyvnili ceny obilnín, cukru a rastlinných olejov.



Ceny obilnín vzrástli medzimesačne o 7,1 %, čo ovplyvnili najmä ceny kukurice na svetových trhoch. Tie sa zvýšili o 11,2 % a oproti januáru minulého roka sú už o 42,3 % vyššie. Za prudkým rastom cien kukurice je čiastočne vysoký nákup komodity Čínou a čiastočne nižšia než očakávaná produkcia v USA.



Výrazne vzrástli aj ceny pšenice. Tie sa v januári medzimesačne zvýšili o 6,8 %. Ich vývoj ovplyvňuje zvýšený dopyt po pšenici vo svete, ako aj očakávania obmedzenia vývozu z Ruska. To od marca tohto roka zdvojnásobuje vývozné clo na pšenicu, dodala FAO.



Ceny cukru vyskočili o 8,1 % pre obavy z horších úrod v Európskej únii, Rusku a Thajsku. Tlak na ceny zvyšuje aj sucho v Južnej Amerike, ktoré pravdepodobne povedie k zvýšeniu dovozu.



Ceny rastlinných olejov vzrástli o 5,8 % na najvyššiu úroveň od mája 2012. Veľkou mierou sa pod to podpísala nižšia než očakávaná produkcia palmového oleja v Indonézii a Malajzii.



Zvýšili sa aj ceny mliečnych výrobkov, a to o 1,6 %. Nahor ich potiahol zvýšený dopyt v Číne, ktorá sa pripravuje na oslavy Čínskeho nového roka. Rast zaznamenali aj ceny mäsa, tempo rastu však bolo miernejšie než v ostatných prípadoch. Rast cien mäsa dosiahol 1 %.