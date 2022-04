Svetové ceny potravín vzrástli v marci na nový rekord

Paríž 8. apríla (TASR) - Svetové ceny potravín vzrástli v marci na nové historické maximum. Dôvodom je vojna na Ukrajine, ktorá otriasla najmä trhmi s obilninami a jedlými olejmi. Uviedla to v piatok Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



FAO oznámila, že jej index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, dosiahol v marci 159,3 bodu. Vo februári zaznamenal po revízii smerom nahor 141,4 bodu, pričom pôvodne ho FAO udávala na úrovni 140,7 bodu. Aj táto hodnota predstavovala rekord.



Situáciu na potravinových trhoch prudko zhoršila vojna na Ukrajine, ktorú Rusko začalo koncom februára. Práve Rusko a Ukrajina sú svetoví vývozcovia obilnín a jedlých olejov, pričom pšenicu, kukuricu, jačmeň a slnečnicový olej dodávajú na svetové trhy najmä cez čiernomorské prístavy. Ukrajinské prístavy sú však v dôsledku ruskej blokády odstavené.



FAO už minulý mesiac varovala, že ceny potravín a krmovín môžu vzrásť v dôsledku vojny na Ukrajine o 20 %. To by znamenalo opätovný prudký rast počtu hladujúcich v chudobných krajinách sveta.



Organizácia zároveň zhoršila svoju prognózu svetovej produkcie pšenice v tomto roku. Minulý mesiac počítala s produkciou na úrovni 790 miliónov ton, najnovší odhad však hovorí o produkcii na úrovni 784 miliónov ton.