Svetové ekonomické fórum predpokladá dlhodobú recesiu

Londýn 19. mája (TASR) - Globálna ekonomika bude s recesiou spôsobenou pandémiou nového koronavírusu zápasiť dlhší čas. Uviedlo to v najnovšej správe Svetové ekonomické fórum (WEF), ktoré vychádza z prieskumu vyše troch stoviek manažérov riadenia rizík.



Približne dve tretiny manažérov sa domnievajú, že recesia bude dlhodobá, pričom tento fakt je pre túto skupinu aj číslo jeden na ich zozname obáv, čo sa týka vývoja ekonomiky v nasledujúcich 18 mesiacoch. Prieskum sa uskutočnil od 1. do 13. apríla na vzorke 347 manažérov riadenia rizík a podieľali sa na ňom okrem WEF aj Marsh & McLennan Companies a Zurich Insurance Group, informovala agentúra Reuters.



Približne polovica manažérov predpokladá bankroty a konsolidáciu v priemysle, ťažkosti so zotavovaním v jednotlivých priemyselných sektoroch a vysokú mieru nezamestnanosti. Tá sa týka najmä mladých.



"Kríza obrala ľudí o živobytie, odštartovala hospodársku krízu s ďalekosiahlymi dôsledkami a poukázala na nedostatky v predchádzajúcom období," povedala riaditeľka WEF Saadia Zahidi. Podľa nej sa v dôsledku pandémie začalo ustupovať od pôvodne presadzovaných environmentálnych cieľov, vlády by sa však mali snažiť o "zelené zotavenie". Ako uviedla, ľudia majú jedinečnú príležitosť využiť súčasnú krízu na to, aby veci začali robiť ináč a opätovne vybudovali ekonomiky, ktoré budú udržateľnejšie, odolnejšie a inkluzívnejšie.