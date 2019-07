Stretnutia Svetového ekonomického fóra sa možno presunú na iné miesto

Počas konania konferencie, čo býva pravidelne na konci januára, dosahujú ceny hotelových izieb a apartmánov aj tisícky eur za noc.

Ženeva 7. júla (TASR) - Svetové ekonomické fórum (WEF), ktorého dejiskom je takmer už 50 rokov švajčiarske lyžiarske stredisko Davos, bude možno časom hostiť iná lokalita. Nevylúčil to zakladateľ fóra Klaus Schwab, podľa ktorého začína byť Davos príliš drahý, a to aj pre politické a ekonomické elity, ktoré sa v ňom každoročne v januári schádzajú. V januári budúceho roka sa v stredisku má uskutočniť už 50. Svetové ekonomické fórum.



V rozhovore pre noviny Südostschweiz, ktorý bol zverejnený v sobotu (6. 7.), Schwab naznačil, že nevylučuje presun WEF na iné miesto, a to pre vysoké ceny. "Situáciu komplikuje rast cien," povedal v rozhovore, o ktorom informovala agentúra DPA.



Dodal, že by bol rád, ak by WEF pokračoval v Davose, aby sa však fórum v stredisku udržalo, musí mať k dispozícii minimálne 2800 hotelových izieb za prijateľné ceny a zároveň zabezpečené dostatočné ubytovanie pre zamestnancov. "Ak tieto podmienky nebudú splnené, budeme sa musieť poobzerať po iných lokalitách, aj keď s ťažkým srdcom," povedal Schwab.



Počas konania konferencie, čo býva pravidelne na konci januára, dosahujú ceny hotelových izieb a apartmánov aj tisícky eur za noc. Schwab dodal, že účastníci WEF si radi zaplatia za kvalitné služby, v niektorých prípadoch tam však už ide o nadmerné predražovanie. "Účastníci reagujú veľmi citlivo, ak majú pocit, že sú využívaní," uviedol.



WEF je medzinárodné fórum, na ktorom svetoví lídri, predstavitelia firiem a podnikatelia diskutujú o aktuálnych udalostiach a problémoch vo svete a ekonomike. Každoročne sa na ňom zúčastňuje približne 3000 ľudí. Davos bol strediskom každého WEF od roku 1971, až na rok 2002. V danom roku Schwab presunul fórum mimoriadne do New Yorku s cieľom vyjadriť solidaritu s USA po teroristických útokoch 11. septembra 2001.