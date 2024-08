Svetové magazíny ocenili výnimočnosť Tatra banky

Pozrite si zoznam všetkých ocenení:

• Najlepšia spotrebiteľská digitálna banka na Slovensku - The Best Consumer Digital Bank in Slovakia for 2024

• Najlepší mobilný web na Slovensku - The Best Integrated Consumer Banking Site in Slovakia for 2024

• Najlepšia ponuka digitálnych produktov na Slovensku - The Best Online Product Offerings in Slovakia for 2024 (consumer)

• Najlepší dizajn používateľskej skúsenosti na Slovensku - The Best User Experience (UX) Design in Slovakia for 2024 (consumer)

• Najlepší v inováciách na Slovensku - The Best in Innovation in Slovakia for 2024 (consumer)

• Najlepšie otvorené bankovníctvo na Slovensku - The Best Open Banking APIs in Slovakia for 2024 (consumer)

• Najlepší adaptívny mobilný web na Slovensku – Best Mobile Banking Adaptive Site in Slovakia for 2024 (consumer)

• Najlepšia mobilná aplikácia na Slovensku - Best Mobile Banking App in Slovakia for 2024 (consumer)

• Najlepší adaptívny mobilný web v strednej a východnej Európe – The Best Mobile Banking Adaptive Site in Central and Eastern Europe for 2024 (consumer)

• Najlepšie otvorené bankovníctvo v strednej a východnej Európe - The Best Open Banking APIs in Central and Eastern Europe for 2024 (consumer)

• Najlepšia korporátna digitálna banka na Slovensku - The Best Corporate/Institutional Digital Bank in Slovakia for 2024

• Najlepšie digitálne bankovníctvo pre SME na Slovensku – The Best SME Banking/SME Platform in Slovakia for 2024 (corporate)

Bratislava 12. augusta (OTS) - Global Finance v rámci digitálnych ocenení 2024 Best Digital Bank Awards zase udelil banke až 12 ocenení, 2 z nich dokonca z pohľadu regiónu strednej a východnej Európy.Magazín Global Finance už 25 rokov vyhlasuje najväčších digitálnych lídrov v bankovom sektore. Najlepších vyberá na základe informácií z prihlášok porota Infosys (svetová špička v oblasti poradenstva, technológií a outsourcingu). Za konečný zoznam všetkých víťazov zodpovedajú redaktori Global Finance. Podľa tlačovej správy Global Finance rozhodli o víťazoch faktory ako „sila stratégie na prilákanie a obsluhu digitálnych klientov, úspech pri získavaní klientov pre využívanie digitálnych ponúk, rast bázy digitálnych klientov, šírka produktového portfólia, dôkazy o hmatateľných výhodách získaných z digitálnych iniciatív a dizajn a funkčnosť webovej/mobilnej stránky. Víťazi v podkategóriách boli vybraní na základe relatívnej sily a úspechu týchto webových produktov a služieb.“ Tatra banka si tento ročník odniesla až 12 ocenení. Podľa Global Finance má banka najlepšív strednej a východnej Európe (Best Mobile Banking Adaptive Site in Central and Eastern Europe), rovnako ako aj(The Best Open Banking APIs in Central and Eastern Europe). Tatra banku tiež považujú zapreosoby (The Best Consumer Digital Bank in Slovakia for 2024) aj preklientov (The Best Corporate/Institutional Digital Bank in Slovakia for 2024). Zároveň svojim klientom poskytujeVíťazov z celosvetového pohľadu sa dozvieme počas slávnostného gala večera 1. októbra v Londýne.Hodnotitelia z magazínu Euromoney zase potvrdili, že je Tatra banka najlepšou bankou na Slovensku (Slovakia's Best Bank), a to platí aj pre segment malých a stredných podnikateľov (Slovakia's Best Bank for SMEs). O výsledku rozhodli nielen mimoriadne hospodárske výsledky banky, ale najmä inovácie, ktoré banka priniesla svojim klientom v uplynulom období.“ povedal