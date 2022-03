Svetoví veritelia upozorňujú na rozsiahle ekonomické dôsledky vojny

Washington 18. marca (TAFP) - Medzinárodný menový fond (MMF), Svetová banka (SB) a ďalšie popredné globálne inštitúcie v piatok varovali pred "rozsiahlymi" dôsledkami ruskej invázie na Ukrajinu pre svetovú ekonomiku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Celá globálna ekonomika pocíti dôsledky krízy prostredníctvom pomalšieho rastu, narušenia obchodu a vyššej inflácie, čo poškodí najmä tých najchudobnejších a najzraniteľnejších," uviedli v spoločnom vyhlásení a varovali, že konflikt zvyšuje chudobu. "Vyššie ceny komodít, ako sú potraviny a energie, budú tlačiť infláciu ďalej nahor," poznamenali.



Ukrajinská kríza už vyhnala ceny ropy k rekordným úrovniam, blízko 140 USD (126,68 eura) za barel, zatiaľ čo ostatné komodity vrátane hliníka, uhlia, medi, zemného plynu, niklu, cínu, pšenice a zinku dosiahli historické maximá pre obavy o ich dodávky.



MMF a SB vydali toto vyhlásenie deň po stretnutí, na ktorom sa diskutovalo o globálnom vplyve vojny na Ukrajine, ako aj o individuálnych a kolektívnych reakciách na eskaláciu krízy.



Ďalšími signatármi boli Rozvojová banka Rady Európy, Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európska investičná banka (EIB).



"Sme zdesení a hlboko znepokojení ruskou inváziou na Ukrajinu a následnou krízou," uviedli veritelia, podľa ktorých útoky na civilistov a infraštruktúru spôsobili obrovské utrpenie a masívne presuny obyvateľstva, ohrozujú medzinárodný mier, bezpečnosť aj základné sociálne a ekonomické potreby ľudí na celom svete.



Podľa odhadov OSN od začiatku ruskej invázie 24. februára utiekli z Ukrajiny viac ako tri milióny ľudí, pričom vyše dva milióny prešli do Poľska, ktoré je členom Európskej únie (EÚ).



Finančné inštitúcie tiež varovali, že rýchlo sa šíriaca kríza zabrzdí zotavenie svetovej ekonomiky z pandémie nového koronavírusu.



"Dôsledky budú rozsiahle - od znížených dodávok energií a potravín až po zvýšenie cien, chudobu a masívnu obnovu Ukrajiny. To všetko bude brzdiť postpandemické zotavovanie sa na celom svete," uviedli inštitúcie.



Susedia Ukrajiny budú čeliť zvlášť tvrdým dôsledkom, najmä pre veľký počet migrantov utekajúcich do bezpečia.



"Krajiny, najmä tie susediace s Ukrajinou, budú trpieť prerušením obchodu, dodávateľských reťazcov a remitenciami, ako aj prudkým nárastom toku utečencov," upozornili MMF a banky.



Neistota zasiahne ceny aktív, povedie k sprísneniu finančných podmienok a pravdepodobne podnietila odliv kapitálu z rozvíjajúcich sa trhov.



"Naše inštitúcie zareagovali na situáciu núdzovou podporou pre Ukrajinu a jej susedov," pokračuje vyhlásenie.



Veritelia rozdali miliardy na núdzovú pomoc pre vojnou zmietanú Ukrajinu. EBOR jej prisľúbila 2 miliardy eur a EIB 668 miliónov eur. MMF už dal Ukrajine 1,4 miliardy USD zatiaľ čo Svetová banka zmobilizovala viac ako 925 miliónov USD.



"Uvedomujeme si dôležitosť spolupráce pri koordinácii našich reakcií na podporu Ukrajiny a susedov. Sme odhodlaní posilniť medzinárodnú spoluprácu a solidaritu tvárou v tvár tejto obrovskej výzve," dodali inštitúcie.



(1 EUR = 1,1051 USD)