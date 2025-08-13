< sekcia Ekonomika
Svetovo známy predajca nábytku má nového riaditeľa
Maeztu preberá najvyššiu pozíciu v skupine v čase, keď zápasí s americkými clami, vojnami a geopolitickým napätím.
Autor TASR
Štokholm 13. augusta (TASR) - Najväčší svetový predajca nábytku IKEA v stredu oznámil, že generálny riaditeľ skupiny Ingka Group Jesper Brodin po ôsmich rokoch odstupuje z funkcie. Jeho nástupcom bude Španiel Juvencio Maeztu. Prvýkrát v histórii tak povedie skupinu človek, ktorý nie je zo Švédska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť Ingka Group je vlastníkom obchodných domov IKEA. Maeztu preberá najvyššiu pozíciu v skupine v čase, keď zápasí s americkými clami, vojnami a geopolitickým napätím, čo ohrozuje prevádzky v 31 krajinách sveta od Európy po Čínu, Indiu a Spojené štáty.
Brodin, ktorý zastával funkciu generálneho riaditeľa od roku 2017, povedal, že jeho rozhodnutie odstúpiť nebolo jednoduché, ale nastal ten správny čas. Maeztu sa má ujať funkcie od 5. novembra, pričom Brodin zostane v spoločnosti do konca februára, aby uľahčil tento prechod.
Maeztu, zástupca generálneho riaditeľa a finančný riaditeľ od roku 2018, začal v IKEA pracovať v roku 2001 ako manažér obchodného domu v Madride. Neskôr riadil obchod v Londýne, potom šesť rokov pôsobil ako generálny riaditeľ IKEA India.
„Prešli sme si spolu niekoľkými búrkami - pandémiou, geopolitickými problémami, vojnou a tak ďalej,“ povedal 56-ročný Brodin agentúre Reuters. Dodal, že IKEA je v dobrej pozícii a s Juvenciom ju čaká budúcnosť.
Pod Brodinom skupina Ingka výrazne investovala do zlepšenia online nakupovania, čím zvýšila online tržby. Stanovila si tiež nové ciele v oblasti znižovania emisií. V januári oznámila, že emisie klesli o 30,1 % oproti roku 2016.
Podľa Brodina vymenovanie Maeztua, ktorý vyrastal v Cádize a nehovorí po švédsky, ukazuje, že globálna kultúra IKEA funguje.
Nový generálny riaditeľ sa medzitým vydá na cestu po obchodných domoch IKEA, pričom začne v Ázii, v snahe vytvoriť novú stratégiu rastu spoločnosti, ktorá v minulom roku vykázala slabší čistý zisk a tržby po znížení cien.
„Som plne odhodlaný zabezpečiť rast IKEA,“ povedal Maeztu. Dodal, že clá sťažujú IKEA udržiavanie nízkych cien.
Skupina Ingka Group oznámi v polovici októbra údaje o predaji za súčasný finančný rok, ktorý sa končí 31. augusta 2025.
Spoločnosť Ingka Group je vlastníkom obchodných domov IKEA. Maeztu preberá najvyššiu pozíciu v skupine v čase, keď zápasí s americkými clami, vojnami a geopolitickým napätím, čo ohrozuje prevádzky v 31 krajinách sveta od Európy po Čínu, Indiu a Spojené štáty.
Brodin, ktorý zastával funkciu generálneho riaditeľa od roku 2017, povedal, že jeho rozhodnutie odstúpiť nebolo jednoduché, ale nastal ten správny čas. Maeztu sa má ujať funkcie od 5. novembra, pričom Brodin zostane v spoločnosti do konca februára, aby uľahčil tento prechod.
Maeztu, zástupca generálneho riaditeľa a finančný riaditeľ od roku 2018, začal v IKEA pracovať v roku 2001 ako manažér obchodného domu v Madride. Neskôr riadil obchod v Londýne, potom šesť rokov pôsobil ako generálny riaditeľ IKEA India.
„Prešli sme si spolu niekoľkými búrkami - pandémiou, geopolitickými problémami, vojnou a tak ďalej,“ povedal 56-ročný Brodin agentúre Reuters. Dodal, že IKEA je v dobrej pozícii a s Juvenciom ju čaká budúcnosť.
Pod Brodinom skupina Ingka výrazne investovala do zlepšenia online nakupovania, čím zvýšila online tržby. Stanovila si tiež nové ciele v oblasti znižovania emisií. V januári oznámila, že emisie klesli o 30,1 % oproti roku 2016.
Podľa Brodina vymenovanie Maeztua, ktorý vyrastal v Cádize a nehovorí po švédsky, ukazuje, že globálna kultúra IKEA funguje.
Nový generálny riaditeľ sa medzitým vydá na cestu po obchodných domoch IKEA, pričom začne v Ázii, v snahe vytvoriť novú stratégiu rastu spoločnosti, ktorá v minulom roku vykázala slabší čistý zisk a tržby po znížení cien.
„Som plne odhodlaný zabezpečiť rast IKEA,“ povedal Maeztu. Dodal, že clá sťažujú IKEA udržiavanie nízkych cien.
Skupina Ingka Group oznámi v polovici októbra údaje o predaji za súčasný finančný rok, ktorý sa končí 31. augusta 2025.