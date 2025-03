Svetový deň epilepsie

Bratislava 25. marca (OTS) - S tým všetkým sa spája epilepsia, neurologické ochorenie, ktoré si svet pripomína každoročne 26. marca. Mnohí sa oblečú do fialového, aby tak symbolicky podporili tých, ktorí trpia touto chorobou. Bojujú s ňou aj ľudia v našich príbehoch.Epilepsia zmenila a mení život mnohým, pomôžme viesť malým veľkým bojovníkom v našich príbehoch kvalitnejší život.Malá Laura trpí epilepsiou. Keď sa narodila, nevážila ani kilo. Bola bábätkom do dlane. V nemocnici strávila po narodení presne 148 dní. Za sebou má toho už veľmi veľa.Malá Laura musí bojovať s viacerými zdravotnými problémami, najmä epilepsiou a detskou mozgovou obrnou. Má aj problémy so zrakom. Potrebuje špeciálne vyšetrenie v Prahe, ktoré má ukázať, do akej miery vidí a či ide o problém očný alebo nervový. Drobnej bojovníčke veľmi pomáhajú špeciálne a pravidelné rehabilitácie. Rodičia túžia, aby sa postavila na nožičky.Všetky cvičenia, terapie a vyšetrenia sú však pre rodinu finančne náročné.Podporme Lauru v cvičeniach, ktoré jej tak veľmi pomáhajú https://www.ludialudom.sk/vyzvy/15796 Zojka bojuje o návrat do života. Bola ako každé iné zdravé dieťa. No v jednu noc sa to zmenilo. Zojka dostala silné epileptické záchvaty a skončila v nemocnici.Záchvaty pokračovali niekoľko dní a Zojku previezli na detské ARO.opisuje mamaDomov však prišla iná Zojka. Nesedela, nechodila a nerozprávala, postupne sa to zlepšovalo aj vďaka rehabilitácii a každodenným cvičeniam.Zojka potrebuje veľa špeciálnych pomôcok a neustále rehabilitácie, ktoré sú nákladné.Dajme šancu Zojke opäť žiť https://www.ludialudom.sk/vyzvy/16551 Nedokáže sa sám najesť, napiť, nevie chodiť, sedieť, rozprávať. Sužujú ho epileptické záchvaty a mnohé ďalšie zdravotné komplikácie. Erik je na vozíčku a potrebuje 24-hodinú starostlivosť. Okrem detskej mozgovej obrny a epilepsie má dnes už mladý muž Erik aj astmu. Ako bábätku mu hrozilo oslepnutie, no podstúpil operáciu očí. Jeho mama, ktorá sa o neho každodenne stará, mu chce skvalitniť život. Odišla zo zamestnania a všetok čas venuje synovi.Potrebovali by nový invalidný vozík aj dekubitný matrac na pobyt, ktorý veľmi pomáha Erikovi na svalstvo aj dýchanie.Skvalitnime život Erikovi https://www.ludialudom.sk/vyzvy/17017 Renátka je ťažko zdravotne znevýhodnená. Renátka má dnes 26 rokov a najvyšší stupeň detskej mozgovej obrny. Trpí ťažkou mentálnou poruchou, epilepsiou. Nechodí a ani nesedí bez opory chrbtovej opierky. Mladá žena je pre zdravotné problémy úplne bez zubov, trápia ju aj pravidelné epileptické záchvaty. Nerozpráva, reaguje na zvuky. Pred rokom dostala Renátka silný zápal priedušiek a následne pľúc, následky jej ostali. Lekári jej odporučili kúpeľný pobyt. Vzhľadom na jej zdravotný stav však potrebuje Renátka na pobyte sprievod a neustálu opateru. Pomôžme chorej Renátke, aby s ňou mohla do kúpeľov jej mama.Pomôžme mame a ťažko zdravotne znevýhodnej dcére do kúpeľov https://www.ludialudom.sk/vyzvy/17155 Centrum Svetielko už 10 rokov pomáha napredovať deťom s ťažkým hendikepom. Nedávno otvorilo novú pobočku v Žiline. „Ako mama dvoch ťažko chorých detí som pochopila, že ak im chcem dopriať lepšiu starostlivosť a pomoc pri napĺňaní ich špecifických potrieb, nemôžem čakať na pomoc od štátu, ale musím priložiť ruku k dielu," hovorí Mária Šárossyová - zakladateľka Centier Svetielko. Tak vzniklo centrum, kde nájdu klienti služby na podporu telesnej aj mentálne stránky a sociálneho začlenenia.Pomôžme centru zabezpečiť špeciálne rehabilitačné a terapeutické zariadenia.Podporme centrum, ktoré denné pomáha deťom https://www.ludialudom.sk/vyzvy/16571