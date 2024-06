Svetový deň oceánov: EÚ upozorňuje na stav rybných populácii

Brusel 7. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok pripomenula, že 8. júna je Svetový deň oceánov a pri tejto príležitosti prijala oznámenie "Udržateľný rybolov v EÚ: súčasný stav a smerovanie na rok 2025". Upozorňuje v ňom, že je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na zabezpečenie odolnosti odvetvia rybárstva a dlhodobej udržateľnosti kľúčových druhov rýb vo všetkých morských oblastiach.



Komisia spresnila, že oceány zohrávajú kľúčovú úlohu pri regulácii klímy, poskytujú viac kyslíka ako všetky lesy dohromady a sú nevyhnutné pri riešení globálnych výziev, akými sú potravinová bezpečnosť, energia a zelený prechod.



Podľa správy EK však teploty oceánov, najväčších zachytávačov uhlíka na planéte, nikdy neboli vyššie a morský život mizne bezprecedentným tempom. EÚ tvrdí, že vidieť sľubný pokrok v ochrane oceánov. Vlani v júni bola prijatá historická dohoda o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní morskej biologickej diverzity na šírom mori (dohoda BBNJ), za ktorú Európsky parlament zahlasoval 24. apríla tohto roku a EÚ je o krok bližšie k ratifikácii tejto dohody.



Treba však vyvinúť diplomatické úsilie a dosiahnuť počet šesťdesiatich ratifikácií dohody, aby dohoda vstúpila do platnosti na celom svete. Cieľom EÚ je dosiahnuť tento stav do konferencie OSN o oceáne v júni 2025 vo Francúzsku.



V oznámení o rybolove založenom na nezávislých vedeckých hodnoteniach EK načrtla usmernenia týkajúce sa rybolovných možností na rok 2025. Návrhy, ktoré sa majú prijať po lete, sa zamerajú na zachovanie populácií rýb, ktoré už dosiahli udržateľnú úroveň a na pomoc pri obnove iných populácií.



Komisia zdôraznila, že populácie rýb v severovýchodnom Atlantiku sú v priemere v zdravom rozsahu, čo znamená, že rozhodnutia EÚ v oblasti riadenia udržateľného rybárstva a úsilie rybárov sa vyplácajú. Viaceré druhy, ktoré sú dôležité na zaistenie rovnováhy ekosystémov, sú však stále ohrozené.



V Stredozemnom a Čiernom mori sa populácie rýb stávajú pomaly zdravšími, avšak rybolovná úmrtnosť je príliš vysoká. Hoci miera úhynu pri rybolove je na najnižšej úrovni, stále je o 20 % vyššia ako odporúčaná miera udržateľnosti. Na úplnú obnovu kľúčových druhov rýb je potrebné väčšie odhodlanie a úsilie.



Mimoriadne znepokojujúca je situácia v Baltskom mori, kde populácie rýb naďalej klesajú. Štyri z desiatich druhov rýb v Baltskom mori nie sú cielené úlovky a vyhadzujú sa ako vedľajší úlovok. Komisia bude hľadať riešenie existujúcich príčin tohto stavu v snahe zlepšiť stav rybných ekosystémov v Baltskom mori. Členské štáty by mali pokračovať v úsilí zvrátiť túto situáciu úplným vykonávaním právnych predpisov EÚ.



Z oznámenia EK vyplýva, že rybárske spoločenstvá sú postihnuté zmenou klímy, čo vedie k neistote v dôsledku klesajúcej dostupnosti rýb, od ktorých závisí ich živobytie. Okrem toho nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov ovplyvňuje prístup rybárov k dostatočným zdrojom. Na boj proti nemu treba vyvinúť väčšie úsilie a zaistiť súlad s ochrannými a kontrolnými opatreniami vrátane tých, ktoré sa týkajú krajín mimo EÚ.



