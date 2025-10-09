< sekcia Ekonomika
Svetový deň pošty 2025 má kampaň o miestnej službe v globálnom dosahu
Slovensko sa krátko po nadobudnutí samostatnosti už 19. marca 1993 stalo členom Svetovej poštovej únie (Universal Postal Union - UPU).
Autor TASR
Paríž/Bratislava 9. októbra (TASR) - Slovensko sa krátko po nadobudnutí samostatnosti už 19. marca 1993 stalo členom Svetovej poštovej únie (Universal Postal Union - UPU). Vznikla v roku 1878 premenovaním na kongrese Všeobecnej poštovej únie, ktorú založili v roku 1874 v Berne predstavitelia 22 poštových správ sveta Dohovorom o obecnej jednote poštárskej. Obe globálne udalosti sa odohrali 9. októbra a tento deň sa od roku 1969 po kongrese UPU v Tokiu pripomína ako Svetový deň pošty.
Únia patrí medzi špecializované agentúry Organizácie Spojených národov (OSN) a vykonáva poradenskú i mediačnú činnosť, poskytuje tiež technickú podporu. UPU však nemá kompetencie zasahovať do záležitostí národných organizácií poštových služieb.
Svetová poštová únia zjednocuje a koordinuje medzinárodnú spoluprácu národných poštových podnikov a úradov svojich 192 členských štátov. Jej dokumenty upravujú rámcové podmienky cezhraničného poštového styku. Od roku 1971 organizuje v spolupráci s UNESCO pri príležitosti Svetového dňa pošty každoročnú súťaž v písaní listov, pričom víťazi dostávajú svoje ocenenia práve 9. októbra.
Mnohé krajiny aj samostatne využívajú deviaty októbrový deň na prezentáciu nových produktov, prípadne na zavedenie nových poštových služieb do praxe. Pri príležitosti sviatku pôšt sa organizujú filatelistické výstavy, dni otvorených dverí na poštových úradoch i poštových múzeách. Vydávajú sa nové či pamätné známky.
„Poštoví pracovníci tvoria sieť, ktorá nedoručuje len listy. Doručuje aj základné služby, príležitosti a dôveru - zasahuje do odľahlých oblastí, spája dediny a mestá, prekonáva rozdiel medzi vidiekom a mestom a vytvára svet, ktorý je dostupný pre každého,“ zdôrazňuje generálny tajomník OSN António Guterres.
Pošta podľa OSN aj dnes zohráva v globálnom úsilí dôležitejšiu úlohu než kedykoľvek predtým, poskytuje infraštruktúru cieľov udržateľného rozvoja, ku ktorým sa v roku 2015 zaviazali krajiny celého sveta so zámerom ukončiť extrémnu chudobu a hlad, bojovať proti nerovnosti a nespravodlivosti a podniknúť kroky na zvrátenie klimatických zmien.
Téma Svetového dňa pošty 2025 je „#PostForPeople - Miestna služba. Globálny dosah.“ Keďže viac ako tretina ľudí nemá prístup na internet a polovica podnikov nepôsobí online, poštové úrady - často jediné verejné kontaktné miesto v odľahlých oblastiach - predstavujú nevyhnutnú bránu do digitálnej ekonomiky. Kampaň zdôrazňuje poštu ako dôležitú verejnú službu zakotvenú v komunitách a poháňanú ľuďmi. Od dedín až po mestské centrá pošta spája ľudí a otvára im dvere do sveta.
Kampaň má upozorniť na kľúčovú úlohu poštového sektora v osobnom i obchodnom živote a na jeho príspevok k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju. Zdôrazňuje tri strategické piliere svojej činnosti - inováciu, integráciu a inklúziu.
„Poštová sieť patrí medzi najväčšie a najrozsiahlejšie servisné infraštruktúry na svete. S viac ako 600.000 poštovými úradmi poskytuje komunitám všade na svete spoľahlivý prístup ku komunikačným, obchodným, finančným aj sociálnym službám. Od najodľahlejších oblastí až po najrušnejšie mestá je poštová sieť most, ktorý spája ľudí s okolitým svetom,“ zdôrazňuje Masahiko Metoki, generálny riaditeľ UPU.
Dodáva, že tohtoročná téma vzdáva poctu ženám a mužom - 4,6 milióna poštových pracovníkov v 192 členských krajinách, ktorých oddanosť umožňuje, aby poštová sieť denne slúžila miliardám ľudí. „Vyjadrujeme uznanie všetkým, ktorí prinášajú inovácie na ústrediach, triedia milióny zásielok v logistických centrách a doručujú poštu pešo, na bicykli či vozidlom - každý jeden deň,“ dodáva.
