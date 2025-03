Svetový deň spotrebiteľských práv sa pripomíname od roku 1983

Londýn/Bratislava 15. marca (TASR) - Upozorniť na potrebu rešpektovania práv a potrieb spotrebiteľov, ako aj na ich ochranu je cieľom Svetového dňa spotrebiteľských práv (World Consumer Rights Day), ktorému patrí v kalendári 15. marcový deň. Toto podujatie organizuje Svetová federácia spotrebiteľských združení (Consumers International) so sídlom v Londýne. Zastrešuje viac ako 200 členských organizácií vo vyše 100 krajinách vrátane Slovenska.



V rovnaký deň, teda 15. marca, organizuje od roku 1999 Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) Európsky deň spotrebiteľov (European Consumer Day), ktorý je venovaný zvýšeniu informovanosti a vzdelania o zodpovednej spotrebe.



Hlavným mottom tohtoročného Svetového dňa spotrebiteľských práv je Spravodlivý prechod k udržateľnému životnému štýlu. "Udržateľný životný štýl je kľúčom k riešeniu vzájomne prepojených kríz klimatických zmien, straty biodiverzity a znečistenia. Nejde len o environmentálne problémy, ale aj o naliehavé ekonomické a sociálne problémy, ktoré ovplyvňujú komunity na celom svete. Tohtoročná kampaň zdôrazňuje cesty potrebné na dosiahnutie trvalo udržateľného životného štýlu a vyzýva na silnejšiu ochranu a posilnenie postavenia spotrebiteľov na celom svete," pripomína webová stránka Svetovej federácie spotrebiteľských združení.



História tohto medzinárodného dňa sa spája s menom bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, ktorý sa obrátil na Kongres USA s posolstvom o ochrane záujmov spotrebiteľov. Pred členmi Kongresu 15. marca 1962 vyhlásil: "Spotrebiteľmi sme my všetci, každý z nás. Je to najväčšia ekonomická sila, ktorá má vplyv na súkromné aj verejné podnikanie, často ju však nikto nechce počúvať." Preto Kennedy navrhol prijať štyri základné práva spotrebiteľov, ktoré sa týkali práva na bezpečnosť, práva byť informovaný, práva vybrať si a práva byť vypočutý.



K týmto štyrom základným právam sa v roku 1983 vďaka Medzinárodnej organizácii spotrebiteľských zväzov (IOCU), ktorá bola predchodkyňou Svetovej federácie spotrebiteľských združení, pridali ďalšie štyri práva: právo na uspokojenie základných potrieb, právo na nápravu, právo na spotrebiteľské vzdelanie a právo na zdravé životné prostredie.



Z iniciatívy IOCU prijalo v roku 1985 Valné zhromaždenie OSN smernice k Svetovému dňu práv spotrebiteľov. Obsahujú principiálne východiská k ôsmim právam spotrebiteľov a zabezpečujú rámec na posilnenie národných politík na ochranu spotrebiteľa.



Bol to však malajzijský aktivista za práva spotrebiteľov Anwar Fazal, ktorý navrhol, aby sa práve 15. marca pripomínal Svetový deň práv spotrebiteľov. Prvýkrát sa tak stalo 15. marca 1983.



Na Slovensku predstavuje základný právny predpis v tejto oblasti nový Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 108/2024 Z. z., ktorý poslanci Národnej rady SR prijali 24. apríla 2024. Účinnosť nadobudol 1. júla 2024. Zrušil a nahradil dovtedy platiace predpisy upravujúce oblasť ochrany spotrebiteľa a súčasne modernizoval spotrebiteľskú legislatívu, ktorú detailnejšie zosúlaďoval s právnymi predpismi Európskej únie.











