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Svetový deň udržateľnej dopravy je hlavne v znamení znižovania emisií
Redukovať negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie pomáhajú aj technológie, napríklad znižovaním hmotnosti vozidiel a trenia pneumatík.
Autor TASR
New York 25. novembra (TASR) - Svetový deň udržateľnej dopravy ustanovilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v máji v roku 2023 na 26. novembra. Cieľ tejto pripomienky spočíva v akcentovaní dôležitej úlohy bezpečných, cenovo dostupných, prístupných a udržateľných dopravných systémov pri zlepšovaní sociálneho blahobytu a podpore trvalo udržateľného hospodárstva.
OSN na aktuálnych dátach zdôrazňuje, že celosvetovo je priemerná ročná uhlíková stopa na jedného človeka 5,9 tony. Život bez auta môže tento údaj znížiť až o 3,6 tony. Prechod z bežného vozidla na elektromobil zredukuje uhlíkovú stopu v priemere o dve tony ročne na jedného človeka používajúceho auto so spaľovacím motorom.
Svetový deň udržateľnej dopravy má vlastnú webstránku, ktorá v rámci každoročnej kampane rozvíja päť základných tém. Prvá sa zaoberá súladom s prírodou. Vyzýva na dekarbonizovanie dopravy, znižovanie znečistenia ovzdušia a hluku, šetrenie zdrojov a ochranu biodiverzity a prírodných biotopov v okolí dopravných operácií.
V téme dopravy pre každého ide aj o propagáciu ekonomického rozvoja. Prístupnosť pre zdravotne znevýhodnených, chudobných, mladých, starších a ľudí v odľahlých oblastiach dáva predpoklady na znižovanie neúnosnosti dopravy, v projektoch sa realizujú nielen dotácie pre chudobné či odľahlé regióny, ale aj bezpečná distribúcia tovaru do vidieckych oblastí nízkopodlažnými autobusmi a vlakmi.
Svetový deň udržateľnej dopravy v tretej výzve upozorňuje na potrebu budovania silných a prepojených komunít v mestách a obciach. Pomáhajú znižovať dopravné znečistenie a upchávanie komunikácií, zabezpečujú efektívne dodávateľské reťazce pre čerstvé potraviny i lieky a podporujú aktívnu mobilitu. Zásadné faktory predstavujú budovanie infraštruktúry pre chodcov a cyklistov, emisné regulácie, skupinová preprava a zelené plochy v okolí dopravnej infraštruktúry.
Štvrtá téma upozorňuje na efektivitu cenovo dostupnej a rýchlej prepravy, ktorá podporuje rovnaké príležitosti na prácu a vzdelanie. Verejná doprava znižuje dopravné zápchy a zvyšuje produktivitu, rozširuje geografické možnosti zamestnávateľov, dobrú správu vecí verejných a efektívne dodávateľské reťazce.
Na záver webstránka pripomienkového dňa propaguje integrovanú dopravu. Zdôrazňuje multimodálne a intermodálne terminály, partnerstvá verejného a súkromného sektora i transparentné procesy v rozvíjaní dopravných sietí.
Koncept udržateľnosti dopravy sa začal objavovať v 80. rokoch. Definuje sa ako spoločenský cieľ, aby ľudstvo dlhodobo koexistovalo v rovnováhe s prostredím, aby zmierňovalo účinky globálnych environmentálnych problémov vrátane znečistenia ovzdušia a vody, klimatickej zmeny, degradácie pôdy a straty biodiverzity.
Experti sa zhodujú, že treba ešte viac podporovať výstavbu a prevádzku dopravnej infraštruktúry, ktorá minimalizuje spotrebu energie, neefektívne zaberanie území a čerpanie ďalších zdrojov. To všetko ruka v ruke so znižovaním emisií skleníkových plynov, látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a ďalšieho znečisťovania. Tiež sociálne aspekty súvisiace s prevalenciou osobných vozidiel ako primárneho spôsobu dopravy. Okrem znásobovania nezdravého sedavého spôsobu života to prispieva k sociálnej izolácii a k zvyšovaniu miery tragických udalostí.
Kampaň OSN s názvom „Kroky pre zdravú planétu“ v úvode vyzýva na zamyslenie sa nad spotrebou elektriny a spôsobmi cestovania: „Emisie skleníkových plynov na osobu sa v jednotlivých krajinách výrazne líšia. V USA a v Rusku sú emisie na obyvateľa takmer trojnásobok svetového priemeru, zatiaľ čo v Indii a v Afrike sú nižšie ako polovica svetového priemeru. Celosvetovo pripadá takmer polovica všetkých emisií na desať percent populácie s najvyššími príjmami.“
Dokument vyzýva na pešiu chôdzu, bicyklovanie, alebo využívanie verejnej dopravy: „Cesty sú upchaté vozidlami, z ktorých väčšina spaľuje naftu alebo benzín. Chôdza alebo jazda na bicykli zníži emisie skleníkových plynov a prospeje vášmu zdraviu a kondícii. Na dlhšie vzdialenosti zvážte cestu vlakom alebo autobusom. A kedykoľvek je to možné, využívajte spolujazdu. V prípade nevyhnutnosti auta zvážte elektromobil, keďže na trh prichádza čoraz viac lacnejších modelov. Produkujú výrazne menej emisií skleníkových plynov ako vozidlá na benzín alebo naftu. Aj hybridné vozidlo môže ušetriť až 700 kilogramov CO2 ročne.“
Kampaň vyzýva celkovo prehodnotiť spôsoby cestovania v zmysle turizmu: „Lietadlá spaľujú veľké množstvo fosílnych palív a produkujú značné emisie skleníkových plynov. Obmedzenie lietania je preto jeden z najrýchlejších spôsobov, ako znížiť negatívny vplyv na životné prostredie.“
Redukovať negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie pomáhajú aj technológie, napríklad znižovaním hmotnosti vozidiel a trenia pneumatík. Únosnosť dopravy veľmi závisí tiež od toho, akým tempom sa svet vyberie od spaľovacích motorov na menej zaťažujúce pohony. Stále je však v problematike udržateľnosti kľúčová zodpovednosť ľudstva a jeho návykov, nielen individuálnych, ale aj v riadení štátov a samospráv v ich podpore alternatívnych možností prepravy.
OSN na aktuálnych dátach zdôrazňuje, že celosvetovo je priemerná ročná uhlíková stopa na jedného človeka 5,9 tony. Život bez auta môže tento údaj znížiť až o 3,6 tony. Prechod z bežného vozidla na elektromobil zredukuje uhlíkovú stopu v priemere o dve tony ročne na jedného človeka používajúceho auto so spaľovacím motorom.
Svetový deň udržateľnej dopravy má vlastnú webstránku, ktorá v rámci každoročnej kampane rozvíja päť základných tém. Prvá sa zaoberá súladom s prírodou. Vyzýva na dekarbonizovanie dopravy, znižovanie znečistenia ovzdušia a hluku, šetrenie zdrojov a ochranu biodiverzity a prírodných biotopov v okolí dopravných operácií.
V téme dopravy pre každého ide aj o propagáciu ekonomického rozvoja. Prístupnosť pre zdravotne znevýhodnených, chudobných, mladých, starších a ľudí v odľahlých oblastiach dáva predpoklady na znižovanie neúnosnosti dopravy, v projektoch sa realizujú nielen dotácie pre chudobné či odľahlé regióny, ale aj bezpečná distribúcia tovaru do vidieckych oblastí nízkopodlažnými autobusmi a vlakmi.
Svetový deň udržateľnej dopravy v tretej výzve upozorňuje na potrebu budovania silných a prepojených komunít v mestách a obciach. Pomáhajú znižovať dopravné znečistenie a upchávanie komunikácií, zabezpečujú efektívne dodávateľské reťazce pre čerstvé potraviny i lieky a podporujú aktívnu mobilitu. Zásadné faktory predstavujú budovanie infraštruktúry pre chodcov a cyklistov, emisné regulácie, skupinová preprava a zelené plochy v okolí dopravnej infraštruktúry.
Štvrtá téma upozorňuje na efektivitu cenovo dostupnej a rýchlej prepravy, ktorá podporuje rovnaké príležitosti na prácu a vzdelanie. Verejná doprava znižuje dopravné zápchy a zvyšuje produktivitu, rozširuje geografické možnosti zamestnávateľov, dobrú správu vecí verejných a efektívne dodávateľské reťazce.
Na záver webstránka pripomienkového dňa propaguje integrovanú dopravu. Zdôrazňuje multimodálne a intermodálne terminály, partnerstvá verejného a súkromného sektora i transparentné procesy v rozvíjaní dopravných sietí.
Koncept udržateľnosti dopravy sa začal objavovať v 80. rokoch. Definuje sa ako spoločenský cieľ, aby ľudstvo dlhodobo koexistovalo v rovnováhe s prostredím, aby zmierňovalo účinky globálnych environmentálnych problémov vrátane znečistenia ovzdušia a vody, klimatickej zmeny, degradácie pôdy a straty biodiverzity.
Experti sa zhodujú, že treba ešte viac podporovať výstavbu a prevádzku dopravnej infraštruktúry, ktorá minimalizuje spotrebu energie, neefektívne zaberanie území a čerpanie ďalších zdrojov. To všetko ruka v ruke so znižovaním emisií skleníkových plynov, látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a ďalšieho znečisťovania. Tiež sociálne aspekty súvisiace s prevalenciou osobných vozidiel ako primárneho spôsobu dopravy. Okrem znásobovania nezdravého sedavého spôsobu života to prispieva k sociálnej izolácii a k zvyšovaniu miery tragických udalostí.
Kampaň OSN s názvom „Kroky pre zdravú planétu“ v úvode vyzýva na zamyslenie sa nad spotrebou elektriny a spôsobmi cestovania: „Emisie skleníkových plynov na osobu sa v jednotlivých krajinách výrazne líšia. V USA a v Rusku sú emisie na obyvateľa takmer trojnásobok svetového priemeru, zatiaľ čo v Indii a v Afrike sú nižšie ako polovica svetového priemeru. Celosvetovo pripadá takmer polovica všetkých emisií na desať percent populácie s najvyššími príjmami.“
Dokument vyzýva na pešiu chôdzu, bicyklovanie, alebo využívanie verejnej dopravy: „Cesty sú upchaté vozidlami, z ktorých väčšina spaľuje naftu alebo benzín. Chôdza alebo jazda na bicykli zníži emisie skleníkových plynov a prospeje vášmu zdraviu a kondícii. Na dlhšie vzdialenosti zvážte cestu vlakom alebo autobusom. A kedykoľvek je to možné, využívajte spolujazdu. V prípade nevyhnutnosti auta zvážte elektromobil, keďže na trh prichádza čoraz viac lacnejších modelov. Produkujú výrazne menej emisií skleníkových plynov ako vozidlá na benzín alebo naftu. Aj hybridné vozidlo môže ušetriť až 700 kilogramov CO2 ročne.“
Kampaň vyzýva celkovo prehodnotiť spôsoby cestovania v zmysle turizmu: „Lietadlá spaľujú veľké množstvo fosílnych palív a produkujú značné emisie skleníkových plynov. Obmedzenie lietania je preto jeden z najrýchlejších spôsobov, ako znížiť negatívny vplyv na životné prostredie.“
Redukovať negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie pomáhajú aj technológie, napríklad znižovaním hmotnosti vozidiel a trenia pneumatík. Únosnosť dopravy veľmi závisí tiež od toho, akým tempom sa svet vyberie od spaľovacích motorov na menej zaťažujúce pohony. Stále je však v problematike udržateľnosti kľúčová zodpovednosť ľudstva a jeho návykov, nielen individuálnych, ale aj v riadení štátov a samospráv v ich podpore alternatívnych možností prepravy.