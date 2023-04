Svetový dopyt po oceli by mal tento rok vzrásť o vyše 2 %

Brusel 19. apríla (TASR) - Svetová asociácia pre oceľ (WSA) zlepšila prognózu tohtoročného globálneho dopytu po komodite. Po poklese v minulom roku by mal dopyt tento rok vzrásť, pričom tempo rastu bude výraznejšie, než WSA predpokladala pred polrokom. Informovala o tom agentúra Reuters.



Asociácia v najnovšom odhade uviedla, že celosvetový dopyt po oceli by mal tento rok vzrásť o 2,3 %. To je výrazné zlepšenie prognózy v porovnaní s predchádzajúcou z októbra, v rámci ktorej WSA uvádzala rast dopytu po oceli v roku 2023 o 1 %. Ako hlavný dôvod uviedla zvýšenie aktivity vo výrobnom sektore. Na porovnanie, v minulom roku sa dopyt po oceli znížil o 3,2 %.



WSA však upozornila, že aj napriek zlepšeniu odhadu súčasné ekonomické podmienky budú dopyt po oceli v tomto roku brzdiť. "Dopyt po oceli do veľkej miery podporí výrobný sektor, avšak vysoké úrokové sadzby naň budú mať naďalej negatívny vplyv," uviedla asociácia.



K pozitívnym faktorom pre tohtoročný dopyt po oceli zaradila WSA opätovné otváranie čínskej ekonomiky, odolnosť Európy v súvislosti s energetickou krízou a zmiernenie problémov v dodávateľskom reťazci. Rast dopytu po oceli by mal pokračovať aj v budúcom roku, tempo rastu sa však zmierni, odhaduje WSA. Očakáva, že v roku 2024 vzrastie dopyt po oceli o 1,7 %.