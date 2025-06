Svetový dopyt po rope bude údajne rásť približne do konca tejto dekády

Londýn 17. júna (TASR) - Svetový dopyt po rope bude rásť približne do konca tohto desaťročia, keďže lacnejší benzín a pomalšie zavádzanie elektrických vozidiel v Spojených štátoch podporujú spotrebu, oznámila v utorok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dopyt po rope dosiahne do roku 2029 vrchol na úrovni 105,6 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne a potom v roku 2030 mierne klesne, uviedla IEA vo svoje výročnej správe. Organizácia zároveň predpokladá, že globálna produkčná kapacita sa do roku 2030 zvýši o viac ako 5 miliónov barelov denne na 114,7 milióna barelov denne.



„Na základe základných údajov sa zdá, že trhy s ropou budú v nasledujúcich rokoch dobre zásobené,“ uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol. „Nedávne udalosti však ostro poukazujú na významné geopolitické riziká pre bezpečnosť dodávok ropy,“ dodal.



Po desaťročiach silného rastu dopytu po rope sa podiel Číny na globálnej spotrebe zmenšuje, keďže krajina čelí hospodárskym problémom, ako aj rozsiahlemu prechodu na elektrické vozidlá. Druhá najväčšia svetová ekonomika by mala dosiahnuť vrchol spotreby v roku 2027. Celková spotreba ropy v Číne v roku 2030 bude len mierne vyššia ako v roku 2024, uviedla IEA. Naopak, nižšie ceny benzínu a pomalšie zavádzanie elektromobilov v Spojených štátoch, ktoré sú najväčším spotrebiteľom ropy na svete, podľa organizácie spôsobia, že dopyt po rope bude v roku 2030 pravdepodobne o 1,1 milióna barelov denne vyšší v porovnaní s predchádzajúcou prognózou.