Agentúra pre energetiku: Dopyt po rope vzrastie viac, ako sa čakalo

Paríž 14. marca (TASR) - Svetový dopyt po rope porastie viac, ako sa očakávalo, a to v dôsledku lepších hospodárskych vyhliadok USA a rastúcej spotreby palív v prípade lodí presmerovaných z Červeného mora na alternatívne trasy, oznámila vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Obchodné lode preferujú dlhšie a nákladnejšie cesty okolo južného cípu Afriky, aby sa vyhli útokom jemenských povstalcov v Červenom mori, ktoré je dôležitou medzinárodnou obchodnou trasou. IEA uviedla, že svetový dopyt po rope by mal v tomto roku vzrásť v priemere o 1,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo je o 110.000 barelov viac, ako predpokladala vo svojej skoršej prognóze



"Narušenie medzinárodných obchodných trás v dôsledku nepokojov v Červenom mori predlžuje prepravné vzdialenosti a vedie k vyššej rýchlosti plavidiel," uviedla IEA.



Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia od novembra podnikajú útoky na lode v Červenom mori, pričom tvrdia, že tak robia zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Húsíovia tvrdia, že sa útokmi snažia vyvíjať tlak na Izrael, aby vojnu ukončil, no ich terče nemajú často nič spoločné s konfliktom v Gaze.



Globálny dopyt podľa IEA poháňa aj "relatívne dynamická ekonomika" Spojených štátov, kde spotreba ropy naberá na obrátkach vďaka rastúcej petrochemickej prevádzke.



Ročný nárast dopytu však zostáva výrazne nižší ako v roku 2023, keď dosiahol 2,3 milióna barelov denne, a to v dôsledku zvyšovania energetickej efektívnosti a používania elektrických vozidiel, uviedla agentúra so sídlom v Paríži.



Celkový dopyt by mal v roku 2024 dosiahnuť 103,2 milióna barelov denne v porovnaní s 101,8 milióna barelov denne v minulom roku.