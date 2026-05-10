Svetový energetický systém sa v dôsledku vojny s Iránom výrazne zmení
Toto narušenie ukázalo, aký krehký je globálny energetický systém, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti poskytujúcej služby pre ropné polia SLB Olivier Le Peuch.
Autor TASR
New York 10. mája (TASR) - Svetový energetický systém sa v dôsledku vojny s Iránom výrazne zmení, povedali investorom za uplynulé dva týždne generálni riaditelia kľúčových ropných a plynárenských spoločností. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Iránska blokáda Hormuzského prielivu spôsobila výpadok takmer 1 miliardy barelov (1 barel = 159 litrov) ropy, pričom nedostatok sa každým dňom, počas ktorého zostáva námorná trasa uzavretá, ešte zhoršuje.
Toto narušenie ukázalo, aký krehký je globálny energetický systém, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti poskytujúcej služby pre ropné polia SLB Olivier Le Peuch. „Povedie to k zásadnej štrukturálnej zmene v celom energetickom sektore,“ myslí si šéf Baker Hughes Lorenzo Simonelli.
Vlády aj energetický priemysel budú podľa Le Peucha a Simonelliho uprednostňovať energetickú bezpečnosť. „Už to nie je len fráza,“ uviedol Jeffrey Miller, šéf Halliburtonu, ďalšej veľkej firmy poskytujúcej služby pre ropný sektor. Podľa nich sa v dôsledku konfliktu na Blízkom východe zvýšia investície do prieskumu a ťažby ropy.
Nízkouhlíkové riešenia, ako geotermálna energia, jadrová energia a modernizácia elektrických sietí, budú podľa Simonelliho naďalej priťahovať investície. „Nejde len o zvyšovanie dodávok energie,“ povedal šéf Baker Hughes. „Ide o robustnú a odolnú energetickú infraštruktúru, väčšiu redundanciu, diverzifikáciu infraštruktúry a zníženie závislosti od akýchkoľvek jednotlivých veľkých aktív.“
Uzavretie Hormuzského prielivu predovšetkým jasne ukázalo závislosť ázijských ekonomík od Blízkeho východu pri dovoze ropy a skvapalneného zemného plynu.
„Je zrejmé, že mnohí začnú prehodnocovať svoju energetickú bezpečnosť a to, ako zabezpečiť, aby v budúcnosti neboli vystavení rovnakému riziku,“ uviedol šéf Exxon Mobilu Darren Woods.
Vlády sa preto budú snažiť diverzifikovať svoje energetické zdroje. Zároveň budú musieť obnoviť ropné zásoby, ktoré vojna výrazne zasiahla.
