Svetový obchod môže v 2. kvartáli klesnúť pre pandémiu o vyše štvrtiny

Brusel 13. mája (TASR) - Svetový obchod s tovarom zaznamená pravdepodobne najvýraznejší pokles od svetovej finančnej krízy pred 11 rokmi, pričom za 2. kvartál sa očakáva jeho prepad o viac než štvrtinu. Uviedla to v stredu Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD).



Organizácia odhaduje, že za 1. kvartál klesol obchod s tovarom medzikvartálne o 3 % a v 2. štvrťroku by pokles mal dosiahnuť až 26,9 %. V medziročnom porovnaní odhaduje UNCTAD pokles na úrovni 3,3 %, respektíve 29 %.



"Pokles v podobnom rozsahu sme zaznamenali v roku 2009 počas svetovej finančnej krízy, aj keď vtedajší pokles nebol až taký prudký," citovala agentúra Reuters šéfa štatistiky UNCTAD Steva MacFeelyho. Zároveň dodal, že pred 11 rokmi sa obchod zotavil zhruba rovnakou rýchlosťou, ako sa prepadol, súbežne so zotavovaním ekonomiky.



"V súčasnosti však tempo zotavovania hospodárstva zatiaľ stále nie je jasné. Všetko bude závisieť od toho, ako rýchlo sa jednotlivé ekonomiky vrátia k rastu a dopyt po tovaroch sa začne zvyšovať," dodal MacFeely.