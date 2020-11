Svetový obchod s tovarom sa zotavil, záver roka má byť horší

Ženeva 20. novembra (TASR) - Svetový obchod s tovarom sa v 3. štvrťroku zotavil, záver tohto roka však podľa všetkého zaznamená spomalenie. Predpokladá to Svetová obchodná organizácia (WTO).



Ako WTO v piatok informovala, jej barometer obchodu s tovarom vzrástol v 3. štvrťroku na 100,7 bodu z predchádzajúceho historického minima na úrovni 84,5 bodu. Hodnota barometra za 2. kvartál zverejnená v auguste bola najnižšia od roku 2007, keď WTO začala so zverejňovaním príslušných údajov. Ako v piatok organizácia dodala, k zotaveniu v 3. štvrťroku prispel najmä rast exportných objednávok.



"Najnovšie údaje naznačujú výrazné zotavenie obchodu v 3. kvartáli, ktorý nasledoval po ukončení karanténnych opatrení, tempo rastu sa však vo 4. štvrťroku pravdepodobne spomalí," uviedla WTO. Podľa organizácie sú vyhliadky obchodu neisté, keďže trhy v Európe a Severnej Amerike zasiahla druhá vlna pandémie nového koronavírusu, ktorá by mohla viesť k ďalšiemu zatváraniu firiem.