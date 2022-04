Svetový obchod s vínom lámal vlani rekordy

Paríž 30. apríla (TASR) - Narušenie dodávateľských sietí a vojna na Ukrajine pravdepodobne obmedzia tohtoročný svetový obchod s vínom, ktorý v minulom roku zaznamenal zotavenie na rekordnú úroveň. Uviedla to tento týždeň Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Svetový obchod s vínom meraný celkovým objemom exportu vzrástol minulý rok z pohľadu objemu o 4 % a z pohľadu hodnoty o 16 %. Objem exportu sa celosvetovo zvýšil na 111,6 milióna hektolitrov, pričom jeho hodnota dosiahla 34,3 miliardy eur. V obidvoch prípadoch to predstavuje rekord. Jeden hektoliter sa rovná 133 štandardným fľašiam.



"V roku 2021 sme zaznamenali celkové oživenie trhu s vínom. Otázkou je, ako si sektor poradí so situáciou, ktorá prišla v roku 2022," povedal generálny riaditeľ OIV Pau Roca. Ako dodal, už pandémia spôsobila komplikácie v logistike a viedla k rastu nákladov. Vojna na Ukrajine infláciu podľa všetkého ešte zrýchli, čo sa pravdepodobne odrazí na dopyte.



Na obchod s vínom budú mať vplyv aj sankcie uvalené na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu. Ruská federácia nakúpila vlani víno za približne 949 miliónov eur, väčšinou z Talianska, Francúzska a zo Španielska.



Pod vlaňajší rast obchodu s vínom sa podpísali práve spomínané krajiny. Tie sa na celkovom exporte podieľali viac než 50 %. Samotný francúzsky vinársky sektor zaznamenal v minulom roku rekordnú úroveň exportu.



Z dovozcov si z pohľadu hodnoty prvú pozíciu udržali Spojené štáty, ktoré v roku 2021 doviezli víno za 6,2 miliardy eur, uviedla OIV. Hodnota dovozu do USA sa tak zvýšila o 21 %. Zároveň sa posunuli na druhé miesto z pohľadu objemu dovozu, ktorý sa zvýšil o 13 % na 13,9 milióna hektolitrov. USA tak z druhej pozície svetových dovozcov vytlačili Britániu, ktorá po odchode z Európskej únie zaznamenala pokles dovozu vína.



Pozíciu najväčšieho dovozcu vína na svete si v minulom roku udržalo Nemecko. To doviezlo zhruba taký objem vína ako v roku 2020, čo znamená približne 14,5 milióna hektolitrov.



Celosvetová produkcia vína dosiahla v minulom roku podľa predbežných odhadov zhruba 260 miliónov hektolitrov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 1 %, pod čo sa podpísalo najmä nepriaznivé počasie v západnej Európe. To prekonalo aj rekordnú produkciu na južnej pologuli.



Najnovší odhad však výrazne prekonal pôvodnú prognózu z novembra, podľa ktorej mala globálna produkcia vína za rok 2021 dosiahnuť od 247,1 do 253,5 milióna hektolitrov. Výsledky pomohla zmeniť najmä produkcia v Taliansku, ktoré v porovnaní s pôvodným odhadom svoje údaje revidovalo výrazne nahor.