Svetový predajca elektroniky Best Buy prekonal odhad trhu

Richfield 21. mája (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Best Buy, jeden z najväčších predajcov elektroniky na svete, oznámil pre pandémiu nového koronavírusu za 1. kvartál súčasného obchodného roka pokles tržieb aj zisku, napriek tomu však výrazne prekonal očakávania trhov. K lepším než očakávaným výsledkom prispel zvýšený predaj tovaru cez internet, pričom vzrástol najmä dopyt po elektronike potrebnej na prácu z domu.



Čistý zisk spoločnosti za 1. štvrťrok 2020/2021, ktorý sa skončil 2. mája, dosiahol 159 miliónov USD (145,1 milióna eur), čo na akciu predstavuje 61 centov. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zaznamenal reťazec zisk 265 miliónov USD (98 centov/akcia).



Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk na akciu 67 centov. Vysoko tak prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni iba 44 centov.



Tržby dosiahli 8,56 miliardy USD a v porovnaní s 1. kvartálom obchodného roka 2019/2020 klesli o 6,3 %. Čo sa týka porovnateľných tržieb (z obchodov otvorených viac než rok), tie sa znížili o 5,3 %. Aj v prípade tržieb však Best Buy prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali pokles až na 8,16 miliardy USD.



Podobne ako ďalšie obchodné siete aj reťazec Best Buy musel po nástupe pandémie nového koronavírusu zatvoriť na niekoľko týždňov svoje prevádzky. Naďalej však dodával tovar objednaný cez internet. Porovnateľné tržby z online predaja sa v 1. kvartáli tohto obchodného roka zvýšili v USA medziročne o vyše 155 %, pričom zákazníci mali najväčší záujem o produkty potrebné na prácu z domu, ako monitory, tlačiarne, ale aj o výrobky spojené so zábavou, ako napríklad herné konzoly.



(1 EUR = 1,0958 USD)