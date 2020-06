Svetový producent titánu VSMPO-Avisma zvažuje pozastavenie produkcie

Moskva 18. júna (TASR) - Ruská spoločnosť VSMPO-Avisma uvažuje nad tým, že ak sa situácia v biznise nezlepší, na jeseň dočasne zastaví produkciu. Najväčšieho producenta titánu na svete a jedného z hlavných dodávateľov pre výrobcov lietadiel Airbus a Boeing zasiahla pandémia nového koronavírusu, ktorá na celé týždne odstavila leteckú dopravu a znížila dopyt po produktoch firmy.



"Zastavenie produkcie je extrémne opatrenie. V auguste ešte takéto opatrenie neplánujeme. Rozmýšľame však nad septembrom, pričom naše rozhodnutie bude závisieť od toho, aký bude počet objednávok do začiatku jesene," povedal na ostatnom stretnutí s odborármi šéf spoločnosti Maxim Kuzjuk.



Tento mesiac rokovala VSMPO-Avisma s výrobcami lietadiel, ktorí sú jej najväčšími klientmi v rámci dlhodobých kontraktov. Spoločnosti sa dohodli na pokračovaní nákupu určitého objemu produktov Avismy.



"To by nám mohlo pomôcť," povedal Kuzjuk. Firma okrem toho rokuje aj o zvýšení dodávok pre ruských výrobcov lietadiel, ako aj o dodávkach pre ďalšie sektory, ako sú výrobcovia lodí.



V apríli spoločnosť zhoršila prognózu produkcie na tento rok, uviedla agentúra Reuters. Najnovšie počíta s produkciou titánových produktov na úrovni 26.500 ton, čo je o 32 % menej, než predpokladala v pôvodnom odhade.



V súčasnosti firma produkuje 1200 až 1300 ton titánových produktov mesačne, zatiaľ čo v rovnakom období pred rokom to bolo 2700 ton mesačne. Ako Kuzjuk dodal, spoločnosť očakáva, že v budúcom roku by mohla produkciu zvýšiť na 1500 až 1600 ton mesačne.