Svetový trh s elektronickými komponentmi sa v roku 2023 zmenší o 8 %

Mníchov 14. novembra (TASR) - Svetový trh s elektronickými komponentmi sa v tomto roku zmenší. Hlavným dôvodom je slabý dopyt v Číne, ázijsko-tichomorskom regióne a Amerike. Očakáva sa, že celosvetovo predaj klesne o viac ako 8 % na necelých 687 miliárd eur, oznámilo v utorok Združenie nemeckého elektronického a elektrotechnického priemyslu ZVEI. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V Nemecku aj v rámci celej Európy dopyt vybočuje z globálneho trendu. Nemecký trh s elektronickými komponentmi by mal podľa ZVEI zaznamenať nárast o 9,7 % na 20,8 miliardy a prekročiť tak úroveň predkrízového roka 2019. Zvýšiť by sa mala aj výroba komponentov zo strany nemeckých spoločností hoci len mierne, a to v rozsahu jedného až dvoch percent.