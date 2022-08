Svetový výrobca agrotechniky Deere zvýšil kvartálne tržby aj zisk

Moline 20. augusta (TASR) - Americký koncern Deere oznámil za 3. kvartál súčasného obchodného roka rast tržieb aj zisku, v prípade zisku však zaostal za očakávaniami. Pod slabšie než predpokladané výsledky sa podpísali najmä zvýšené náklady na dovoz komponentov. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.



Najväčší producent poľnohospodárskych strojov na svete uviedol, že za 3. kvartál obchodného roka 2021/2022, čo predstavuje obdobie od mája do konca júla, dosiahol čistý zisk 1,88 miliardy USD (1,87 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast zhruba o 13 %. Na akciu dosiahol zisk 6,16 USD, čím však spoločnosť zaostala za odhadmi analytikov, ktorí počítali so ziskom na akciu na úrovni 6,69 USD.



Dôvodom boli najmä vysoké náklady. Ako uviedlo vedenie Deere, celkové náklady a výdavky vzrástli v 3. štvrťroku 2021/2022 medziročne o 24,4 %.



Čisté tržby dosiahli 13 miliárd USD, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka znamená rast o takmer 25 %. V prípade tržieb spoločnosť zasa tesne prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s ich zvýšením na 12,78 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0054 USD)