Svetový výrobca liehovín Diageo zvýšil v 1. polroku zisk takmer o päti

Londýn 26. januára (TASR) - Spoločnosť Diageo, najväčší producent liehovín na svete, oznámil za 1. polrok svojho obchodného roka rast tržieb aj zisku o takmer pätinu. Výsledky spoločnosti podporil vyšší dopyt po jej prémiových výrobkoch, pričom zákazníkov neodradilo ani zvýšenie cien. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Firma so sídlom v Londýne vo štvrtok uviedla, že za 1. polrok obchodného roka 2022/2023, teda za obdobie od júla do konca decembra, zaznamenala čistý zisk 2,29 miliardy libier (2,59 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 17 %. Prevádzkový zisk sa zvýšil o 15,2 % na 3,2 miliardy libier a prevádzkový zisk na organickej báze zaznamenal rast o 9,7 %.



Spoločnosť známa značkami ako vodka Smirnoff, whisky Johnnie Walker, likér Baileys či rum Captain Morgan, dodala, že tržby dosiahli 9,4 miliardy libier. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 18,4 %. Výraznou mierou sa pod to podpísal rast tržieb na organickej báze, keď v tomto ukazovateli firma prekonala očakávania trhov. Organické tržby vzrástli o 9,4 %, zatiaľ čo analytici počítali s ich rastom o 7,9 %. Okrem toho však celkové tržby podporili aj priaznivé kurzové vplyvy, najmä posilnenie kurzu dolára.



Výrobca liehovín odolal tlaku krízy životných nákladov, na ktorú mnohé ďalšie firmy doplatili. Ľudia totiž stále kupovali produkty určené na mimoriadnu príležitosť, aj keď v prípade bežných tovarov nákupy obmedzili. Tržby v prípade firmy Diageo tak ťahali liehoviny označované ako premium-plus. Tie sa na raste tržieb na organickej báze podieľali až 65 %.



(1 EUR = 0,88248 GBP)