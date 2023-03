Svetový výrobca polievok Campbell Soup zlepšil ročný výhľad

Camden 8. marca (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Campbell Soup zaznamenala v 2. štvrťroku súčasného obchodného roka rast tržieb aj zisku, pričom prekonala očakávania trhov. Lepšie výsledky vykázala napriek tomu, že pri mnohých svojich produktoch zvýšila ceny. V reakcii na najnovšie výsledky firma zároveň zlepšila vyhliadky na celý rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Najväčší výrobca polievok na svete v stredu oznámil, že za 2. štvrťrok obchodného roka 2022/2023, čo znamená obdobie od novembra do konca januára, zaznamenal čistý zisk 232 miliónov USD (217,53 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť zisk 212 miliónov USD.



Po úprave o mimoriadne položky takzvaný upravený zisk dosiahol 241 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 80 centov. Campbell Soup tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 74 centov.



Tržby vzrástli o 12,7 % na 2,49 miliardy USD. Aj v tomto prípade spoločnosť prekonala očakávania, keď analytici počítali s rastom tržieb na 2,44 miliardy USD. Výsledky firmy podporuje pokračujúci dopyt po jej výrobkoch. V období vysokej inflácie stále veľký počet Američanov uprednostňuje stravovanie sa doma namiesto reštaurácií, čo podporuje práve výrobcov ako Campbell Soup.



V reakcii na najnovšie výsledky firma zlepšila odhad vývoja tržieb na celý obchodný rok. Pôvodne počítala s rastom tržieb v rozmedzí od 7 % do 9 %, teraz očakáva, že rast by mohol dosiahnuť 8,5 % až 10 %. Nový odhad je tak optimistickejší než v prípade analytikov, ktorí počítajú s rastom tržieb Campbell Soup v priemere o 8,3 %.



Spoločnosť okrem toho revidovala smerom nahor odhad v oblasti ročného upraveného zisku. Pôvodne počítala s tým, že upravený zisk dosiahne za celý obchodný rok od 2,90 USD do 3 USD na akciu. Teraz dolnú hranicu posunula na 2,95 USD/akcia.



(1 EUR = 1,0665 USD)