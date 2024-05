Svetový výrobca polievok Campbell Soup zruší vyše 400 pracovných miest

Camden 29. mája (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Campbell Soup, najväčší výrobca polievok na svete, plánuje v rámci reštrukturalizácie časti závodov zrušiť viac než 400 pracovných miest. Cieľom je posilnenie rastu produkcie, zlepšenie návratnosti investovaného kapitálu a podpora výrobnej a distribučnej siete. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť uviedla, že závod v Jeffersonville v štáte Indiana zredukuje svoju veľkosť, pričom sa bude zameriavať na výrobu tortillových lupienkov značky Late July. Výroba zemiakových lupienkov sa presunie do závodov v Severnej Karolíne a Pensylvánii. Zmeny povedú k zrušeniu 85 pracovných miest.



Navyše, firma zatvorí závod v meste Tualatin v štáte Oregon, kde o prácu príde 330 zamestnancov. Zatváranie závodu plánuje spoločnosť uskutočniť v niekoľkých etapách, pričom v prvej fáze v auguste tohto roka prepustí prvých 120 ľudí. Výroba by sa mala úplne ukončiť v júli 2026, teda v závere obchodného roka 2025/2026.



Na druhej strane, Campbell Soup plánuje do konca obchodného roka 2025/2026 kapitálové investície vo výške 230 miliónov USD (211,36 milióna eur). Tie chce smerovať do efektívnejších závodov, pričom investície by mali vytvoriť 210 nových pracovných miest.



(1 EUR = 1,0882 USD)