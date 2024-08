Svetový výrobca veterných turbín Vestas zhoršil celoročný výhľad

Kodaň 12. augusta (TASR) - Dánska spoločnosť Vestas, najväčší výrobca veterných turbín na svete, oznámila, že za 2. štvrťrok predpokladá stratu a zhoršila odhad ziskovej marže za celý rok. Dôvodom sú najmä vysoké náklady v oblasti služieb. Okrem toho zaznamenala podľa predbežných odhadov aj slabšie tržby, než sa pôvodne očakávalo a aj v tomto ukazovateli prognózu na celý rok upravila. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť v pondelok oznámila, že na základe predbežných výsledkov vykázala za 2. štvrťrok zápornú upravenú prevádzkovú maržu, a to na úrovni 5,6 %. Predbežné tržby za 2. kvartál dosiahli 3,3 miliardy eur. Spoločnosť pritom pôvodne očakávala tržby na úrovni 3,8 miliardy eur.



Vestas preto zhoršil prognózu celoročnej prevádzkovej marže aj hornej hranice v prípade celoročných tržieb. Čo sa týka prevádzkovej marže spoločnosť očakáva, že v roku 2024 dosiahne od 4 % do 5 %, zatiaľ čo pôvodný odhad uvádzal 4 % až 6 %. Tržby odhaduje na úrovni od 16,5 miliardy do 17,5 miliardy eur. Pôvodne firma počítala s tržbami v rozpätí od 16 miliárd do 18 miliárd eur.