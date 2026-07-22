< sekcia Ekonomika
Svetový výrobca výťahov Otis vykázal rast tržieb aj zisku
Spoločnosť uviedla, že v 2. kvartáli dosiahla čistý zisk 428 miliónov USD (374,85 milióna eur). V rovnakom období minulého roka predstavoval 393 miliónov USD.
Autor TASR
Farmington 22. júla (TASR) - Americký výrobca výťahov a eskalátorov Otis Worldwide Corporation oznámil za 2. štvrťrok tohto roka rast tržieb aj zisku, k čomu dopomohli zvýšené tržby v servisnom segmente, ako aj ukončenie dva roky trvajúcej transformácie. Informovali o tom portály RTTNews a MarketWatch.
Spoločnosť uviedla, že v 2. kvartáli dosiahla čistý zisk 428 miliónov USD (374,85 milióna eur). V rovnakom období minulého roka predstavoval 393 miliónov USD.
Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 389 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 1,01 USD. Spoločnosť tak potvrdila odhady ekonómov. Zisk Otisu na jednej strane podporili vyššie tržby, najmä v servisnom segmente, na druhej strane však aj ukončenie transformačného programu známeho ako UpLift, čo spoločnosti v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížilo objem nákladov.
Celkové tržby zaznamenali v 2. kvartáli 3,86 miliardy USD. V porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roka to predstavuje rast o 7,3 %. V tomto ukazovateli Otis prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb na 3,75 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1418 USD)
Spoločnosť uviedla, že v 2. kvartáli dosiahla čistý zisk 428 miliónov USD (374,85 milióna eur). V rovnakom období minulého roka predstavoval 393 miliónov USD.
Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 389 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 1,01 USD. Spoločnosť tak potvrdila odhady ekonómov. Zisk Otisu na jednej strane podporili vyššie tržby, najmä v servisnom segmente, na druhej strane však aj ukončenie transformačného programu známeho ako UpLift, čo spoločnosti v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížilo objem nákladov.
Celkové tržby zaznamenali v 2. kvartáli 3,86 miliardy USD. V porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roka to predstavuje rast o 7,3 %. V tomto ukazovateli Otis prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom tržieb na 3,75 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1418 USD)