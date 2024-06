Svetovým EY Podnikateľom roka je Vellayan Subbiah z Indie

Bratislava 10. júna (TASR) - Víťazom tohtoročného svetového finálne súťaže EY Podnikateľ roka sa stal Vellayan Subbiah z Indie. Slovensko v súťaži reprezentoval zakladateľ spoločnosti GymBeam Dalibor Cicman a držiteľ titulu EY Podnikateľ roka 2023 Slovenskej republiky. V pondelok o tom informovala zástupkyňa riaditeľa slovenskej organizácie Ernst & Young (EY) Katarína Sekulová.



"Slovenskú republiku na tohtoročnom svetovom finále súťaže reprezentoval Dalibor Cicman, zakladateľ spoločnosti GymBeam a držiteľ titulu EY Podnikateľ roka 2023 Slovenskej republiky. Sme hrdí na to, že aj tak malá krajina, akou Slovensko je, má svojich silných reprezentantov medzi svetovou podnikateľskou špičkou," uviedol vedúci partner EY na Slovensku Marián Bíž.



Titul svetového podnikateľa si zo súťaže EY Podnikateľ roka odniesol Vellayan Subbiah z Indie, ktorý je výkonným predsedom spoločnosti Tube Investments of India a predseda spoločnosti Cholamandalam Investment and Finance. Vybraný bol spomedzi 51 víťazov národných kôl zo 47 krajín a jurisdikcií.



Celkovo sa aktuálneho ročníka EY Podnikateľ roka zúčastnilo takmer 5000 súťažiacich. Do Indie putovalo ocenenie podnikateľa roka počas 24 ročnej histórie súťaže už po štvrtýkrát.



Cieľom súťaže Svetový podnikateľ roka, ktorú organizuje spoločnosť EY, je osláviť úspechy vizionárskych lídrov, ktorí pretvárajú celé hospodárske odvetvie, rozvíjajú ekonomiku a usilujú sa riešiť globálne problémy, priblížila Sekulová.



Svetové finále s workshopmi tradične vrcholí vyhlásením víťaza a je zároveň aj príležitosťou pre zakladateľov podnikov či generálnych riaditeľov spoločností stretnúť sa a nadviazať nové kontakty. Tohtoročné finále sa konalo v Monaku.



Svetového podnikateľa roka vyberala nezávislá porota podľa kritérií rozdelených do štyroch oblastí - podnikateľský duch, spoločenský prínos, rast a dosah. Členmi poroty sú každoročne renomovaní podnikatelia z celého sveta z rôznych oblastí.