< sekcia Ekonomika
Sviatky sa rušia, pracuje sa viac za rovnaké platy
Ako z toho von?
Autor OTS
Bratislava 26. septembra (OITS) - Na Slovensku sa čoraz častejšie diskutuje o obmedzovaní sviatkov. V praxi to znamená jediné – viac hodín v práci za rovnaký plat. Zatiaľ čo sa u nás hovorí o vyššom výkone, v zahraničí testujú 4-dňový pracovný týždeň a kratší pracovný čas. Výsledky ukazujú, že zamestnanci sú vtedy produktívnejší, zdravší a spokojnejší.
U nás sa na podobné kroky čaká – ale vy čakať nemusíte. Ako si môžete skrátiť pracovný čas sami? Investujte do vzdelania a naučte sa nové zručnosti, ktoré sú na trhu práce žiadané.
Prečo by ste mali pracovať viac, keď môžete pracovať menej a zarábať lepšie? Prieskum Manpower ukazuje, že v odvetviach ako IT, marketing či manažment rastie dopyt po kvalifikovaných ľuďoch a firmy sú ochotné platiť viac práve za zručnosti, ktoré im prinášajú výsledky. V IT a marketingu sa očakáva rast pracovných miest o viac než 30 %.
Vedeli ste, že… len 50 % Slovákov je spokojných so svojím platom? Každý tretí zamestnanec sa aj napriek práci obzerá po novej príležitosti.
Toto jasne ukazuje, že nerozhoduje viac hodín, ale viac zručností o tom, kto má navrch. Namiesto ďalších nadčasov investujte radšej do vzdelávania. Už za pár mesiacov to môže znamenať vyšší plat aj flexibilnejšiu prácu.
Umelá inteligencia mení trh práce. Viac ako 80 % firiem očakáva v najbližších rokoch zásadnú premenu pozícií. Zamestnávatelia však potvrdzujú, že AI nenahradí ľudské schopnosti ako kritické myslenie, vedenie ľudí či strategické rozhodovanie. Práve kombinácia technickej gramotnosti s mäkkými zručnosťami je to, čo bude v budúcnosti rozhodovať.
Kým v klasických zamestnaniach sa často hovorí: „Musíš vydržať, lebo inak nebudeš mať istotu,“ moderný trh práce ukazuje pravý opak. Mladí ľudia menia prácu v priemere každé 2 roky. Hľadajú nové výzvy a zbierajú skúsenosti.
Páči sa vám predstava práce z domu, z pláže alebo kedykoľvek, keď vám to vyhovuje? Zamerajte sa na odbory, ktoré sa dajú robiť aj na diaľku – marketing, sociálne siete, online reklama, copywriting, dizajn. To sú zručnosti, ktoré vám dajú voľnosť.
Digitálna Univerzita prináša Certifikované štúdium, ktoré vám otvorí dvere k voľnosti, flexibilite a lepšiemu príjmu:
- získate certifikát, ktorý firmy uznávajú,
- 32 expertov z praxe s vami zdieľa know-how,
- budete riešiť praktické zadania a reálne projekty,
- absolvujete 6 mesiacov štúdia online alebo osobne v Bratislave,
- máte doživotný prístup k materiálom, aby ste sa mohli vzdelávať aj naďalej.
Získate praktický prehľad o digitálnom marketingu a oblastiach, ako sú budovanie značky, tvorba webu, sociálne siete či PPC reklamy. Sami si môžete vybrať, ktorým smerom sa následne vyberiete.
Absolventi Digitálnej Univerzity často menia prácu už počas štúdia alebo krátko po ňom. Práve vďaka novým zručnostiam a projektom v portfóliu.
„Štúdium bolo jedným z najlepších rozhodnutí v mojom pracovnom aj súkromnom živote. Spoznal som množstvo skvelých ľudí, ktorí spolu s lektormi a prednáškami prispeli k tomu, že som si našiel svoju vysnívanú prácu v marketingovej agentúre.” – Erik Demolli
Sviatky sa môžu zrušiť, pracovný čas môže rásť. To, či sa tomu prispôsobíte, alebo si vyberiete inú cestu, máte vo svojich rukách. Ak máte investovať viac energie, investujte ju do seba. Len to vám prinesie istotu, ktorú vám nikto nevezme. Ani vláda, ani zamestnávateľ.
Certifikované štúdium sa začína už v októbri. Pridajte sa k viac ako 3 700 absolventom, ktorým Digitálna Univerzita pomohla nakopnúť kariéru či biznis.
U nás sa na podobné kroky čaká – ale vy čakať nemusíte. Ako si môžete skrátiť pracovný čas sami? Investujte do vzdelania a naučte sa nové zručnosti, ktoré sú na trhu práce žiadané.
Viac práce ≠ viac peňazí
Prečo by ste mali pracovať viac, keď môžete pracovať menej a zarábať lepšie? Prieskum Manpower ukazuje, že v odvetviach ako IT, marketing či manažment rastie dopyt po kvalifikovaných ľuďoch a firmy sú ochotné platiť viac práve za zručnosti, ktoré im prinášajú výsledky. V IT a marketingu sa očakáva rast pracovných miest o viac než 30 %.
Vedeli ste, že… len 50 % Slovákov je spokojných so svojím platom? Každý tretí zamestnanec sa aj napriek práci obzerá po novej príležitosti.
Toto jasne ukazuje, že nerozhoduje viac hodín, ale viac zručností o tom, kto má navrch. Namiesto ďalších nadčasov investujte radšej do vzdelávania. Už za pár mesiacov to môže znamenať vyšší plat aj flexibilnejšiu prácu.
AI prácu nevezme, ale zmení ju
Umelá inteligencia mení trh práce. Viac ako 80 % firiem očakáva v najbližších rokoch zásadnú premenu pozícií. Zamestnávatelia však potvrdzujú, že AI nenahradí ľudské schopnosti ako kritické myslenie, vedenie ľudí či strategické rozhodovanie. Práve kombinácia technickej gramotnosti s mäkkými zručnosťami je to, čo bude v budúcnosti rozhodovať.
Home office, sloboda a viac času pre seba
Kým v klasických zamestnaniach sa často hovorí: „Musíš vydržať, lebo inak nebudeš mať istotu,“ moderný trh práce ukazuje pravý opak. Mladí ľudia menia prácu v priemere každé 2 roky. Hľadajú nové výzvy a zbierajú skúsenosti.
Páči sa vám predstava práce z domu, z pláže alebo kedykoľvek, keď vám to vyhovuje? Zamerajte sa na odbory, ktoré sa dajú robiť aj na diaľku – marketing, sociálne siete, online reklama, copywriting, dizajn. To sú zručnosti, ktoré vám dajú voľnosť.
Ako spraviť krok dopredu?
Digitálna Univerzita prináša Certifikované štúdium, ktoré vám otvorí dvere k voľnosti, flexibilite a lepšiemu príjmu:
- získate certifikát, ktorý firmy uznávajú,
- 32 expertov z praxe s vami zdieľa know-how,
- budete riešiť praktické zadania a reálne projekty,
- absolvujete 6 mesiacov štúdia online alebo osobne v Bratislave,
- máte doživotný prístup k materiálom, aby ste sa mohli vzdelávať aj naďalej.
Získate praktický prehľad o digitálnom marketingu a oblastiach, ako sú budovanie značky, tvorba webu, sociálne siete či PPC reklamy. Sami si môžete vybrať, ktorým smerom sa následne vyberiete.
Absolventi Digitálnej Univerzity často menia prácu už počas štúdia alebo krátko po ňom. Práve vďaka novým zručnostiam a projektom v portfóliu.
„Štúdium bolo jedným z najlepších rozhodnutí v mojom pracovnom aj súkromnom živote. Spoznal som množstvo skvelých ľudí, ktorí spolu s lektormi a prednáškami prispeli k tomu, že som si našiel svoju vysnívanú prácu v marketingovej agentúre.” – Erik Demolli
Rozhodnutie je na vás
Sviatky sa môžu zrušiť, pracovný čas môže rásť. To, či sa tomu prispôsobíte, alebo si vyberiete inú cestu, máte vo svojich rukách. Ak máte investovať viac energie, investujte ju do seba. Len to vám prinesie istotu, ktorú vám nikto nevezme. Ani vláda, ani zamestnávateľ.
Certifikované štúdium sa začína už v októbri. Pridajte sa k viac ako 3 700 absolventom, ktorým Digitálna Univerzita pomohla nakopnúť kariéru či biznis.