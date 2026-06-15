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Sviatok, ktorý vznikol z vďačnosti jednej dcéry
Deň otcov pripadá tento rok na 21. júna. Oslávte ho darčekom, ktorý bude otcovi robiť radosť celý rok – inšpirujte sa ponukou značky HONOR.
Autor OTS
Bratislava 15. júna (OTS) - Zatiaľ čo Deň matiek má korene siahajúce hlboko do histórie, otcovia si na svoj sviatok museli počkať až do roku 1910. Prvý Deň otcov sa oslavoval 19. júna v americkom meste Spokane a stála za ním Sonora Smart Dodd – žena, ktorú po smrti matky vychoval spolu s piatimi súrodencami otec, veterán občianskej vojny William Jackson Smart. Keď si v kostole vypočula kázeň o Dni matiek, položila si jednoduchú otázku: prečo podobnú poctu nemajú aj otcovia? Myšlienka sa postupne rozšírila do celých Spojených štátov a v roku 1972 ju prezident Richard Nixon povýšil na oficiálny celonárodný sviatok. Dnes sa Deň otcov oslavuje vo veľkej časti sveta tretiu júnovú nedeľu, na Slovensku tento rok pripadne na 21. júna. Nie je to sviatok veľkých gest, ale poďakovania za čas, trpezlivosť a istotu, ktoré nám otcovia dávajú každý deň.
HONOR Magic V5 je voľbou pre otca, ktorý od technológií očakáva maximum. Jedna z najtenších skladačiek na svete meria v zloženom stave iba 9 milimetrov a na prvý pohľad pripomína elegantný klasický smartfón. Po otvorení sa však premení na veľkorysú 7,95-palcovú obrazovku, na ktorej sa pohodlne čítajú noviny, upravujú dokumenty aj sledujú filmy – a obe obrazovky podporujú aj dotykové pero. Fotoaparát AI Falcon s teleobjektívom zachytí rodinné momenty v špičkovej kvalite, batéria 5 820 mAh zvládne celý deň a umelá inteligencia ponúka okamžitý preklad či automatické titulky aj v slovenčine. Ide o najveľkorysejší darček z tohto výberu – s cenou 1 599 eur síce patrí k tomu drahšiemu, no otec za ňu dostane absolútnu špičku súčasného trhu a vďaka až siedmim rokom garantovaných aktualizácií mu bude verne slúžiť dlhé roky.
HONOR 600 ocení otec, ktorý rád fotí a uchováva spomienky. Hlavný fotoaparát s rozlíšením 200 Mpx a mimoriadne veľkým snímačom zachytáva detailné zábery aj za šera a extrémne jasný displej zostáva dokonale čitateľný aj na priamom letnom slnku. Skutočnou hviezdou je však umelá inteligencia. Funkcia AI Video z fotografie 2.0 dokáže rozhýbať statické zábery – z až troch fotografií vytvorí krátke video, pričom stačí zadať pokyn bežnou vetou a vybrať úvodnú i záverečnú snímku. Pripravené filmové šablóny zasa premenia fotografie z rodinnej oslavy na hotový minifilm bez zložitého strihania, všetko priamo z galérie jediným tlačidlom. K tomu sa pridáva batéria 6 400 mAh na bezstarostné celodenné používanie a ročná záruka na rozbitý displej. Za cenu od 649 eur ponúka prémiovú strednú triedu, ktorá sa výbavou smelo približuje vlajkovým modelom.
HONOR Magic8 Lite je dôkazom, že spoľahlivosť nemusí stáť majland. Telefón je stavaný na skutočný život: vydrží pád z výšky až 2,5 metra, displej chráni ultraodolné tvrdené sklo s technológiou Ultra Bounce a vďaka certifikáciám IP68 a IP69K mu neublíži prach, lejak ani ponorenie do vody. Bez problémov pracuje od treskúceho mrazu –30 °C až po horúčavu 55 °C. Druhým tromfom je obrovská kremíkovo-uhlíková batéria s kapacitou 7 500 mAh, ktorá pri bežnom používaní vydrží až tri dni – a keď sa predsa len vyčerpá, rýchle 66 W nabíjanie ju doplní do polovice približne za polhodinu. Pri cene 241 eur v sieti predajní Telekom dostanete okrem skvelého pomeru odolnosti, výdrže a peňazí aj dva darčeky – hodinky HONOR Watch 2 Pro + slúchadlá Earbuds X8i.
HONOR CHOICE Portable Coffee Machine prinesie poctivé espresso kamkoľvek. Prenosný kávovar veľkosti termosky – na výšku meria 22,3 centimetra – pripraví z bežných kapsúl vďaka 20-barovému tlaku kávu ako z kaviarne už za 40 sekúnd. Pri rannej rybačke, v dielni aj na ceste na chatu, funguje totiž na batériu a zásuvku nepotrebuje. Za 79 eur je to darček, na ktorý si otec spomenie každé ráno.
HONOR CHOICE Headphones Pro darujú otcovi to najvzácnejšie: chvíľu pokoja. Náušné slúchadlá s adaptívnym potlačením okolitého hluku, zvukom vo vysokom rozlíšení a výdržou až 80 hodín na jedno nabitie sú ideálne na hudbu, podcasty aj dlhé telefonáty. Za 99 eur ponúkajú komfort, aký býva zvyčajne doménou podstatne drahších modelov.
Či už siahnete po špičkovej skladačke, odolnom telefóne alebo šálke dobrej kávy, nezabudnite na to podstatné. Žiadna technológia nenahradí spoločné raňajky, prechádzku ani obyčajný rozhovor – tie najcennejšie darčeky sa totiž zabaliť nedajú. Moderné zariadenia však dokážu byť mostom medzi generáciami: videohovor s vnúčatami, zdieľaný album z rodinnej oslavy či správa poslaná len tak, bez zvláštneho dôvodu, vedia na diaľku potešiť takmer ako objatie. Deň otcov je predovšetkým príležitosťou povedať nahlas to, čo si po celý rok často iba myslíme. Tento rok na to máme čas do tretej júnovej nedele, 21. júna.
Viac informácií nájdete v online obchode HONOR na adrese www.honor.com.
Smartfón presne podľa otcovej povahy
HONOR Magic V5 je voľbou pre otca, ktorý od technológií očakáva maximum. Jedna z najtenších skladačiek na svete meria v zloženom stave iba 9 milimetrov a na prvý pohľad pripomína elegantný klasický smartfón. Po otvorení sa však premení na veľkorysú 7,95-palcovú obrazovku, na ktorej sa pohodlne čítajú noviny, upravujú dokumenty aj sledujú filmy – a obe obrazovky podporujú aj dotykové pero. Fotoaparát AI Falcon s teleobjektívom zachytí rodinné momenty v špičkovej kvalite, batéria 5 820 mAh zvládne celý deň a umelá inteligencia ponúka okamžitý preklad či automatické titulky aj v slovenčine. Ide o najveľkorysejší darček z tohto výberu – s cenou 1 599 eur síce patrí k tomu drahšiemu, no otec za ňu dostane absolútnu špičku súčasného trhu a vďaka až siedmim rokom garantovaných aktualizácií mu bude verne slúžiť dlhé roky.
HONOR 600 ocení otec, ktorý rád fotí a uchováva spomienky. Hlavný fotoaparát s rozlíšením 200 Mpx a mimoriadne veľkým snímačom zachytáva detailné zábery aj za šera a extrémne jasný displej zostáva dokonale čitateľný aj na priamom letnom slnku. Skutočnou hviezdou je však umelá inteligencia. Funkcia AI Video z fotografie 2.0 dokáže rozhýbať statické zábery – z až troch fotografií vytvorí krátke video, pričom stačí zadať pokyn bežnou vetou a vybrať úvodnú i záverečnú snímku. Pripravené filmové šablóny zasa premenia fotografie z rodinnej oslavy na hotový minifilm bez zložitého strihania, všetko priamo z galérie jediným tlačidlom. K tomu sa pridáva batéria 6 400 mAh na bezstarostné celodenné používanie a ročná záruka na rozbitý displej. Za cenu od 649 eur ponúka prémiovú strednú triedu, ktorá sa výbavou smelo približuje vlajkovým modelom.
HONOR Magic8 Lite je dôkazom, že spoľahlivosť nemusí stáť majland. Telefón je stavaný na skutočný život: vydrží pád z výšky až 2,5 metra, displej chráni ultraodolné tvrdené sklo s technológiou Ultra Bounce a vďaka certifikáciám IP68 a IP69K mu neublíži prach, lejak ani ponorenie do vody. Bez problémov pracuje od treskúceho mrazu –30 °C až po horúčavu 55 °C. Druhým tromfom je obrovská kremíkovo-uhlíková batéria s kapacitou 7 500 mAh, ktorá pri bežnom používaní vydrží až tri dni – a keď sa predsa len vyčerpá, rýchle 66 W nabíjanie ju doplní do polovice približne za polhodinu. Pri cene 241 eur v sieti predajní Telekom dostanete okrem skvelého pomeru odolnosti, výdrže a peňazí aj dva darčeky – hodinky HONOR Watch 2 Pro + slúchadlá Earbuds X8i.
Malé radosti, ktoré urobia veľký deň
HONOR CHOICE Portable Coffee Machine prinesie poctivé espresso kamkoľvek. Prenosný kávovar veľkosti termosky – na výšku meria 22,3 centimetra – pripraví z bežných kapsúl vďaka 20-barovému tlaku kávu ako z kaviarne už za 40 sekúnd. Pri rannej rybačke, v dielni aj na ceste na chatu, funguje totiž na batériu a zásuvku nepotrebuje. Za 79 eur je to darček, na ktorý si otec spomenie každé ráno.
HONOR CHOICE Headphones Pro darujú otcovi to najvzácnejšie: chvíľu pokoja. Náušné slúchadlá s adaptívnym potlačením okolitého hluku, zvukom vo vysokom rozlíšení a výdržou až 80 hodín na jedno nabitie sú ideálne na hudbu, podcasty aj dlhé telefonáty. Za 99 eur ponúkajú komfort, aký býva zvyčajne doménou podstatne drahších modelov.
Najkrajší darček sa nedá zabaliť
Či už siahnete po špičkovej skladačke, odolnom telefóne alebo šálke dobrej kávy, nezabudnite na to podstatné. Žiadna technológia nenahradí spoločné raňajky, prechádzku ani obyčajný rozhovor – tie najcennejšie darčeky sa totiž zabaliť nedajú. Moderné zariadenia však dokážu byť mostom medzi generáciami: videohovor s vnúčatami, zdieľaný album z rodinnej oslavy či správa poslaná len tak, bez zvláštneho dôvodu, vedia na diaľku potešiť takmer ako objatie. Deň otcov je predovšetkým príležitosťou povedať nahlas to, čo si po celý rok často iba myslíme. Tento rok na to máme čas do tretej júnovej nedele, 21. júna.
Viac informácií nájdete v online obchode HONOR na adrese www.honor.com.