Sviatok sv.Valentína prináša obchodníkom vysoké tržby

Bratislava 14. februára (TASR) - Sviatok zamilovaných, ako sa valentínsky deň tiež nazýva, je opäť obchodnou príležitosťou pre nákup darčekových predmetov a prekvapení rôzneho druhu. To, že sa tento sviatok pevne udomácnil aj na Slovensku, dokazuje aj štatistika VÚB banky.



Oproti priemernému februárovému pracovnému dňu vtedy výrazne narastá najmä predaj kvetov a šperkov a každý rok sa toto číslo zvyšuje. Počet transakcií v kvetinárstvach v roku 2018 narástol počas Valentína o 629 %, pričom v roku 2019 to bolo až o 640 %, teda takmer 6,5-násobne.



Keďže medzi najobľúbenejšie darčeky, najmä okolo valentínskeho dňa, patria aj šperky, ich predaje rastú tiež zaujímavým tempom. V roku 2018 to bol 102-percentný nárast a v minulom roku až 104-percentný, čo je dvojnásobne viac oproti bežnému dňu vo februári.



Zaujímavosťou je podľa štatistiky medziročné zvýšenie počtu oneskorencov, ktorí aj deň po Valentínovi, teda 15. februára, doháňajú nákup kvetov. Kým v roku 2018 ich bolo týchto transakcií len o 29 % viac, v roku 2019 ich bolo omnoho viac, a to až o 84%.



Rastúce čísla zaznamenáva aj Slovenská sporiteľňa. Podľa jej údajov sa na Valentína objem a počet platieb kartou v klenotníctvach zvýšil viac ako dvojnásobne. V parfumériách platby kartou v tento deň vzrástli približne o tretinu. Najväčší nárast bezhotovostných platieb však pravidelne zaznamenávajú v kvetinárstvach, kde sa počas Valentína nakupuje až sedemkrát častejšie v porovnaní s bežným dňom. Priemerná cena za kyticu v minulom roku bola 18 eur.



Podľa aktuálneho prieskumu Mastercard Love Index v období bezprostredne pred dňom svätého Valentína stúpol počet kartových transakcií vo svete za posledné tri roky až o 31 %. Čo do tempa rastu prekonáva „romantická ekonomika“ tú celosvetovú až päťnásobne. Od roku 2017 sa výdavky v súvislosti s dňom svätého Valentína zvýšili o 17 %. Tieto trendy sa nevyhýbajú ani zaľúbeným Slovákom, ktorí stále častejšie kupujú valentínske darčeky na internete. Za uplynulé tri roky sa zvýšil počet valentínskych online platobných transakcií o 54 %.



Na valentínske darčeky v minulom roku Slováci minuli takmer 7,4 milióna dolárov (6,8 milióna eur), v roku 2017 to bolo niečo vyše 5 miliónov dolárov.



Medzi najpopulárnejšie valentínske investície patrili v minulom roku výdavky na hotelové služby. V celosvetovom meradle stúpol počet výdavkov za hotelové ubytovanie o 22 % a celkové výdavky za letenky a pobyty dosiahli celosvetovo ohromujúcich 2,2 miliardy dolárov. Slovensko za týmito trendmi nezaostáva, naopak, počet transakcií v hoteloch sa minulý rok vo valentínskom období v porovnaní s rokom 2017 zvýšil o 39%. Stúpli aj sumy, ktoré slovenskí zaľúbenci na hotelové služby v minulom roku vynaložili a to až o 33 % v porovnaní s rokom 2017.



1 euro = 1,0867 USD