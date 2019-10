Bratislava 25. októbra (TASR) - Sviatok všetkých svätých posunie výplatu niektorých dôchodkov. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa.



Dôchodky so splatnosťou 2. novembra 2019, ktorý pripadne tento mesiac na sobotu, by mali byť vyplatené pred týmto termínom, teda pred víkendom.



Ale v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých (1. 11.) sa dátum výplaty zmení a dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty vždy druhý deň v kalendárnom mesiaci, dostanú svoj dôchodok v pondelok 4. novembra 2019.



Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok štvrtého dňa v kalendárnom mesiaci, dostanú svoj dôchodok riadne v pondelok (4. 11.).