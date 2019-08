Svidnícka odevná spoločnosť nevyplatila zamestnancom časť miezd

Odborári vyzývajú zamestnávateľa, aby čo najskôr vyplatil zvyšok miezd a odstupné.

Prešov/Svidník 6. augusta (TASR) – Svidnícka odevná spoločnosť I.C.A. nevyplatila svojim bývalým zamestnancom časť mzdy a odstupné. Týka sa to približne 130 ľudí. Na tlačovej konferencii to v utorok v Prešove povedal člen predstavenstva OZ KOVO Jozef Balica. Firma v prvej polovici tohto roka prepustila väčšinu zamestnancov a výrobu presunula do Srbska. Firma tvrdí, že peniaze ľudia dostanú.



"Momentálne pracujú vo firme vo Svidníku štyria zamestnanci, ktorí ukončujú proces výpovedí. Značná časť zamestnankýň už je na úrade práce, alebo sa zamestnali v ďalšej firme. Bohužiaľ, zamestnávateľ nechal dlžoby pre zamestnancov v celkovej výške viac ako 200.000 eur. Za mesiac jún im vyplatil mzdu a odstupné asi v desaťpercentnej výške z celkovej dlžnej sumy. Je to pre nás, samozrejme, že neprijateľné, pretože zamestnanci dostali po 215 eur výplatu," uviedol Balica.



Odborári vyzývajú zamestnávateľa, aby čo najskôr vyplatil zvyšok miezd a odstupné. "Ešte dnes podáme podnet na inšpektorát práce, aby prešetril stav vo veci nedodržania Zákonníka práce a príslušných paragrafov. Ďalej podáme podnet na kriminálnu políciu pre podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy. Pripravujeme predžalobnú výzvu a žalobu na súd pre nevyplatenia miezd. Pre samotných zamestnancov, s ktorými komunikujeme, sme zriadili nonstop telefónnu linku," skonštatoval Balica. Vo štvrtok (8. 8.) sa má vo Svidníku stretnúť s bývalými zamestnankyňami, aby ich informoval o aktuálnej situácii.



Podľa jeho slov sa voči takejto situácii odborári nevedia poistiť, firma v minulosti už dostala pokutu. "Poukazovali sme na tento stav a ide o už taký nešťastný, nekonečný príbeh aj roky dozadu. Boli sme aj úspešní a v niektorých prípadoch došlo k náprave. Inšpektorát práce všetky naše podnety považoval za opodstatnené. Dostal (zamestnávateľ, pozn. TASR) aj sankciu vo výške viac ako 8000 eur. V tomto prípade si konáme svoju povinnosť, ktorú máme. Pokiaľ viem, 'sekeru' vo výške takmer 90.000 eur má aj voči štátu, tak nech si koná svoju prácu aj štát," vysvetlil Balica.



"Z dôvodu pozastavenia výroby spoločnosť I.C.A. nemá vlastný zdroj príjmov a funguje za finančnej podpory materskej spoločnosti Facis S.p.A Milano. Zostávajúca časť výplaty za jún 2019 bude uhradená do konca augusta 2019. Odstupné pre zamestnancov bude vyplácané v mesačných splátkach," uviedol pre TASR konateľ spoločnosti Facis S.p.A Milano a spoločník spoločnosti I.C.A. Piero Bucalo. Tvrdí, že firma vyplatí všetky svoje záväzky.