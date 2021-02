Podnik na výrobu okien sa podľa primátorky Svidníka rušiť nebude

Svidník 12. februára (TASR) – Štátny podnik, ktorý vo Svidníku v minulosti zriadilo Ministerstvo vnútra (MV) SR s cieľom výroby okien a dverí, sa podľa primátorky Marcely Ivančovej rušiť nebude.



"Prvé správy o možnom zrušení strediska Svidník sa objavili v januári 2021. Bolo zriadené v roku 2016 a malo vyrábať plastové okná a dvere, ktoré majú byť použité pri rekonštrukciách budov vo vlastníctve štátu. Už pri vzniku tohto strediska to bolo hodnotené ako veľmi dobrý zámer s cieľom pomôcť regiónu, kde je vysoká nezamestnanosť, ale zároveň zabezpečiť okná a dvere na štátne budovy," uviedla pre TASR Ivančová.



Podobný osud mal podľa jej slov postihnúť aj prevádzku v Krompachoch, ktorá vyrába nábytok. "Po rozhovore so zamestnancami strediska, ako aj primátorkou Krompách Ivetou Rušinovou sme kontaktovali MV SR a zároveň sme sformulovali stanovisko k tomuto kroku. Je naozaj pozitívnou správou, že MV SR prehodnotilo svoj zámer a prevádzky Svidník aj Krompachy ostávajú zachované," skonštatovala Ivančová.



Stredisko Svidník v súčasnosti zamestnáva 20 pracovníkov. "Sú to relatívne nízke čísla, ako je uvedené v analýze, ale v kontexte aktuálnej situácie v regióne je zachovanie každého jedného pracovného miesta nesmierne dôležité. Aktuálna miera nezamestnanosti v okrese Svidník je 14,5 percenta s veľmi negatívnym výhľadom zhoršenia už v najbližších mesiacoch. Je možné, že riešenie výmeny okien a dverí predstavuje pre sekciu ekonomiky MV SR skôr administratívnu záťaž ako prínos," skonštatovala primátorka.



Ako povedala, zachovanie a zlepšenie životnej úrovne 20 rodín v regióne so špecifickými faktormi a dosahmi hospodárskej a sociálnej politiky musí byť prioritou štátu aj za cenu dodatočnej administratívnej záťaže.