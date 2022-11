S.Vlčan: Kompetencie kontrolného poľnohospodárskeho ústavu sa rozšíria

Bratislava 2. novembra (TASR) - Kompetencie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSUP) sa novelou rozšíria. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nom. OĽANO) po stredajšom rokovaní vlády, ktorá schválila návrh novely zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.



"Potrebovali sme rozšíriť kompetencie rezortného Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho. Zároveň sme pri príležitosti tejto aproximačnej novely pripravili ďalšie zmeny v zákone, ktoré zjednodušujú podnikanie poľnohospodárov pri ekologickej výrobe," priblížil.



"Zrušujeme tzv. vstupnú previerku, ktorá bola doteraz v zmysle našej národnej legislatívy povinná. Upravujeme registre poľnohospodárskych produktov, ako aj výrobkov, ktoré vstupujú do výroby ekologických potravín, aby sme čo najviac administratívne zjednodušili a zatraktívnili ekologickú poľnohospodársku výrobu a spracovanie biopotravín," spresnil agrominister.



Úradná kontrola produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby sa upraví. Vyplýva to z novely zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu schválil vládny kabinet. MPRV vypracovalo návrh zákona v spolupráci s ÚKSUP-om.



Návrhom zákona sa má podľa agrorezortu zabezpečiť implementácia predpisov EÚ o výkone úradnej kontroly zásielok produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie z tretích krajín na hraničných kontrolných staniciach, alebo v kontrolných miestach SR vykonávanej kontrolným ústavom.



"Predmetom návrhu zákona je doplnenie výlučnej právomoci kontrolného ústavu na vykonávanie dovozných kontrol ekologických produktov a produktov z konverzie z tretích krajín, úprava hlásení prevádzkovateľov vykonávajúcich takéto dovozy a príslušných hlásení kontrolného ústavu voči Európskej komisii," doplnilo agroministerstvo.



Návrhom zákona sa tiež vypúšťa vstupné preverenie pre prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby, zjednodušuje sa formát registra prevádzkovateľov a bližšie sa upravujú údaje potrebné pre posúdenie vstupov výroby ekologicky spracovaných potravín. Dátum nadobudnutia účinnosti sa navrhuje vzhľadom na potrebu, aby adresáti zákona mali dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.