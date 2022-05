S.Vlčan podľa Dobrej voľby neurobil s cenami potravín nič, ten oponuje

Bratislava 17. mája (TASR) - Agrominister Samuel Vlčan (nominat OĽANO) neurobil s cenami potravín nič, ukázal Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Uviedla to mimoparlamentná strana Dobrá voľba a Umiernení. Vlčan oponuje, nárast cien potravín sa podľa neho vláde podarilo spomaliť.



Podľa mimoparlamentnej strany ŠÚ SR usvedčil Vlčana zo zavádzania verejnosti. Potraviny v apríli v SR rástli v priemere o 2,6 %. Pečivo, mliečne výrobky, vajcia zdraželi za posledný mesiac a pol až o 10 %. Oficiálne sa podľa Dobrej voľby tak potvrdilo, že dohoda ministra s obchodníkmi o základných potravinách bola marketingovým divadlom. "Realita je taká, že ceny potravín rástli na Slovensku rýchlejšie ako pred jej podpísaním v marci," upozornil podpredseda strany Alojz Hlina.



"Rezort, ktorý Vlčan vedie, sa volá ministerstvo pôdohospodárstva, nie cestovného ruchu. Napriek tomu to vyzerá tak, že ministrovým cieľom je posielať ľudí na nákupy za hranice," upozornil člen predsedníctva strany, ekonóm Anton Marcinčin.



Predseda strany Tomáš Drucker vyzval premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby "urobil s ministrom Vlčanom poriadok". "Načo vo vláde sedí minister, ktorý počas rekordného rastu cien potravín nič nerobí a ešte zavádza verejnosť," dodal Drucker.



Vláde sa podľa Vlčana podarilo štvornásobne spomaliť nárast cien potravín na základe dohody s obchodnými zväzmi. "My ceny kontrolujeme, táto dohoda funguje. Rokujeme o tom, že sa zoznam potravín v dohode rozšíri. Nie je teda pravda, žeby vo veci cien potravín vláda nič nerobila," uviedol Vlčan v reakcii na kritiku Dobrej voľby.



Vlčan je podľa svojich slov presvedčený, že vplyv vlády a dohoda s obchodníkmi sú lepšie, ako napríklad zastropovanie cien potravín. "Ak budeme siahať do nejakých administratívnych obmedzení, budeme kriviť trh a nakoniec na tom vždy stratí len spotrebiteľ. Preto vždy uprednostňujeme dohodu," dodal minister pôdohospodárstva.