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Svojho digitálneho poštára si už vybralo viac ako 130 firiem
Elektronická fakturácia je súčasťou celoeurópskej modernizácie systému dane z pridanej hodnoty, ktorá bude v EÚ povinná od leta roku 2030.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Finančná správa eviduje 36 certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby povinnej elektronickej fakturácie a ďalších 16 subjektov je v procese akreditácie. Počas prvého týždňa od spustenia adresárovej služby si zároveň viac ako 130 podnikateľských subjektov vybralo svojho digitálneho poštára. Vo štvrtok o tom informovala Finančná správa (FS) SR. Na Slovensku bude vystavovanie elektronických faktúr povinné od začiatku budúceho roka.
Elektronická fakturácia je súčasťou celoeurópskej modernizácie systému dane z pridanej hodnoty, ktorá bude v EÚ povinná od leta roku 2030. Viaceré členské štáty EÚ ju už podľa FS zaviedli alebo sa na ňu pripravujú. Ako príklad uviedla FS Belgicko, ktoré zaviedlo povinnú elektronickú fakturáciu od januára tohto roka.
Dôležitou súčasťou systému budú certifikovaní digitálni poštári, teda poskytovatelia doručovacej služby, prostredníctvom ktorých budú podnikatelia elektronické faktúry odosielať a prijímať. Ich úlohou tiež bude garantovať doručenie elektronických faktúr, overovať identitu obchodných partnerov, a tým významne obmedzovať riziká podvodov, ktoré dnes vznikajú pri zasielaní faktúr prostredníctvom e-mailu, podvrhnutím faktúr či neoprávnenou zmenou údajov počas ich doručovania. Aby mohli svoje služby poskytovať na Slovensku, musia byť certifikovaní v európskej sieti pre bezpečnú elektronickú výmenu obchodných dokumentov (Peppol) a zároveň akreditovaní finančnou správou.
„V porovnaní s viacerými krajinami strednej Európy má Slovensko už dnes k dispozícii jednu z najrozsiahlejších sietí poskytovateľov doručovacej služby pre elektronickú fakturáciu. Pre slovenských podnikateľov to znamená širší výber riešení prispôsobených ich potrebám, rozsahu služieb či úrovne technickej a zákazníckej podpory,“ priblížil generálny riaditeľ sekcie IT finančnej správy Stanislav Pavlovič. Medzi akreditovanými poskytovateľmi pre slovenský trh sú nielen domáce firmy, ale aj medzinárodné spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami z krajín ako Belgicko, Holandsko, Švédsko či Francúzsko.
Hoci povinnosť začne platiť až od 1. januára budúceho roka, počas prvého týždňa od spustenia adresárovej služby finančnou správou si už viac ako 130 podnikateľských subjektov vybralo svojho digitálneho poštára a zapojilo sa tak do elektronickej fakturácie.
FS tvrdí, že pre väčšinu podnikateľov nepôjde o zásadnú zmenu zaužívaných procesov. Väčšina renomovaných účtovných a fakturačných programov pripravuje integráciu služieb digitálnych poštárov priamo do svojich riešení. Elektronické faktúry tak bude možné vystavovať, odosielať, prijímať aj archivovať v prostredí, ktoré podnikatelia či ich účtovníci už dnes používajú, bez potreby pracovať s technickými formátmi alebo meniť spôsob svojej práce.
K dispozícii tiež budú jednoduché webové riešenia pre živnostníkov a malé firmy. Viacerí poskytovatelia zároveň pripravujú bezplatné alebo cenovo dostupné riešenia pre podnikateľov s nižším počtom faktúr, aby bol prechod na elektronickú fakturáciu čo najjednoduchší.
Finančná správa odporučila podnikateľom, aby si už teraz preverili pripravenosť svojho účtovného alebo fakturačného softvéru na elektronickú fakturáciu a oboznámili sa s dostupnými riešeniami digitálnych poštárov.
Elektronická fakturácia je súčasťou celoeurópskej modernizácie systému dane z pridanej hodnoty, ktorá bude v EÚ povinná od leta roku 2030. Viaceré členské štáty EÚ ju už podľa FS zaviedli alebo sa na ňu pripravujú. Ako príklad uviedla FS Belgicko, ktoré zaviedlo povinnú elektronickú fakturáciu od januára tohto roka.
Dôležitou súčasťou systému budú certifikovaní digitálni poštári, teda poskytovatelia doručovacej služby, prostredníctvom ktorých budú podnikatelia elektronické faktúry odosielať a prijímať. Ich úlohou tiež bude garantovať doručenie elektronických faktúr, overovať identitu obchodných partnerov, a tým významne obmedzovať riziká podvodov, ktoré dnes vznikajú pri zasielaní faktúr prostredníctvom e-mailu, podvrhnutím faktúr či neoprávnenou zmenou údajov počas ich doručovania. Aby mohli svoje služby poskytovať na Slovensku, musia byť certifikovaní v európskej sieti pre bezpečnú elektronickú výmenu obchodných dokumentov (Peppol) a zároveň akreditovaní finančnou správou.
„V porovnaní s viacerými krajinami strednej Európy má Slovensko už dnes k dispozícii jednu z najrozsiahlejších sietí poskytovateľov doručovacej služby pre elektronickú fakturáciu. Pre slovenských podnikateľov to znamená širší výber riešení prispôsobených ich potrebám, rozsahu služieb či úrovne technickej a zákazníckej podpory,“ priblížil generálny riaditeľ sekcie IT finančnej správy Stanislav Pavlovič. Medzi akreditovanými poskytovateľmi pre slovenský trh sú nielen domáce firmy, ale aj medzinárodné spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami z krajín ako Belgicko, Holandsko, Švédsko či Francúzsko.
Hoci povinnosť začne platiť až od 1. januára budúceho roka, počas prvého týždňa od spustenia adresárovej služby finančnou správou si už viac ako 130 podnikateľských subjektov vybralo svojho digitálneho poštára a zapojilo sa tak do elektronickej fakturácie.
FS tvrdí, že pre väčšinu podnikateľov nepôjde o zásadnú zmenu zaužívaných procesov. Väčšina renomovaných účtovných a fakturačných programov pripravuje integráciu služieb digitálnych poštárov priamo do svojich riešení. Elektronické faktúry tak bude možné vystavovať, odosielať, prijímať aj archivovať v prostredí, ktoré podnikatelia či ich účtovníci už dnes používajú, bez potreby pracovať s technickými formátmi alebo meniť spôsob svojej práce.
K dispozícii tiež budú jednoduché webové riešenia pre živnostníkov a malé firmy. Viacerí poskytovatelia zároveň pripravujú bezplatné alebo cenovo dostupné riešenia pre podnikateľov s nižším počtom faktúr, aby bol prechod na elektronickú fakturáciu čo najjednoduchší.
Finančná správa odporučila podnikateľom, aby si už teraz preverili pripravenosť svojho účtovného alebo fakturačného softvéru na elektronickú fakturáciu a oboznámili sa s dostupnými riešeniami digitálnych poštárov.