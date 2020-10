Svojou oceňovanou kávou zásobujú aj mnohé firmy

Bratislava 27. októbra (OTS) - Dobré meno vo svete mu robí aj pražiareň kávy EBENICA COFFEE, ktorá v malebnom mestečku Modra vyrába kvalitnú výberovú kávu.Ako každý začínajúci podnikatelia, aj oni začínali v malom, kedy na objednávku čakali aj celý týždeň. Poctivou prácou a trpezlivosťou sa však z roka na rok zlepšovali a rozrastali, a dnes sú stabilnou spoločnosťou, ktorých zrnková káva patrí k európskej špičke. S výrobou a predajom kávy začali už v roku 2009. Súbežne s tým sa začali zameriavať aj na kvalitu praženia, ktorá je pri výberovej káve kľúčová.,“ vysvetľuje majiteľ spoločnosti,Srdcom modranskej pražiarne kávy sú dnes až dva na mieru vyrobené pražiace stroje holandskej značky Giesen. Kým starší stroj dokáže v rámci jednej dávky upražiť okolo 15 kilogramov kávy, nový Giesen W45A má maximálnu kapacitu až 45 kilogramov. „“ vysvetľuje Marek Fajčík. Že ide o skutočne modernú technológiu dokazuje aj to, že na zapojení tohto pražiaceho stroja sa podieľalo celkovo až 14 ľudí od technikov, cez plynárov, zváračov až po elektrikárov.Hoci sa môže zdať, že EBENICA COFFEE je veľkokapacitná pražiareň kávy , nie je to tak. Celú výrobu a chod pražiarne má na starosti dokopy len desať ľudí a káva sa tu ešte stále balí ručne. „“ vysvetľuje Marek Fajčík.Ich ponuka káv, ktorú v začiatkoch tvorilo päť blendov, sa postupne tiež rozrastala. Dnes sa v tejto slovenskej pražiarni praží a balí 15 stabilných druhov káv, medzi ktorými sú okrem spomínaných blendov aj singlové kávy z Brazílie, Kolumbie, Mexika a iných častí sveta. V pravidelných intervaloch svojim zákazníkom predstavujú aj tzv. Limitky – jedinečné výberové kávy z rôznych krajín a fariem, ktorými spestrujú svoju stálu ponuku. Predaj kávy pre koncových zákazníkov zastrešujú cez podnikovú predajňu v Modre a online e-shop www.ebenica.sk s rýchlym doručením po celom Slovensku.O B2B klientelu sa spolu s Marekom Fajčíkom stará ešte jeden zamestnanec, ktorý v prípade potreby a záujmu organizuje pre klientov aj baristické školenia. Okrem HORECA segmentu sa aktívne venujú aj dodávaniu kávy do firiem.vysvetľuje Marek Fajčík. Či sú dodávatelia kávy skutočne dobrí zistíte tak, že okrem maximálnej čerstvosti produktu vám dokážu poskytnúť aj ďalšie benefity, ako napríklad prenájom a servis kávovarov, jednoduchý spôsob objednávania a rýchle doručenie.“ dodáva Marek Fajčík.S blížiacimi sa Vianocami už tradične v pražiarni riešia aj darčeky pre firmy , ktoré dokážu doladiť pridaním firemného loga, visačky či venovania, podľa požiadaviek a preferencií danej firmy. Ak preto hľadáte kvalitný a oceňovaný slovenský produkt pre svojich zamestnancov, kolegov či obchodných partnerov, káva Ebenica je tou správnou voľnou.