SVP: O sťahovaní podniku z Banskej Štiavnice rozhodnú závery auditu

Banská Štiavnica 28. januára (TASR) – O presťahovaní Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) z Banskej Štiavnice do rekonštruovanej budovy v Banskej Bystrici rozhodne vedenie podniku po vyhodnotení auditu, ktorého závery by mohli byť známe už v marci. Pre TASR to uviedol hovorca SVP Marián Bocák.



„Generálny riaditeľ SVP považuje rozhodnutie sťahovania za nie úplne domyslené, vzhľadom na nedoriešené otázky súvisiace s ďalšími, s tým súvisiacimi zmenami. Zároveň podľa jeho slov nebol domyslený ani plán kompletného financovania rekonštrukcie budovy v Banskej Bystrici,“ povedal Bocák.



Administratívnu budovu v Banskej Bystrici získal podnik od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Náklady spojené s obstaraním a rekonštrukciou sa vyšplhali približne na 7 miliónov eur, na dokončenie SVP potrebuje ďalšie tri milióny. Podľa Bocáka sú práce aktuálne z finančných dôvodov zastavené.



„Takto zbytočne vyhodené peniaze vrátiť nevieme. Nebudeme pokračovať v zlých rozhodnutiach predchádzajúcich ministrov, ktoré neboli motivované verejným prospechom,“ povedal v stredu (27. 1.) minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Vznik generálneho riaditeľstva SVP označil za politické a nie manažérske rozhodnutie. „Nie je na mieste, aby sa takýto politický objekt udržal, ak nemá jasné ekonomické a manažérske zdôvodnenie,“ vyjadril sa Budaj.



V SVP sa po nástupe nového generálneho riaditeľa Róberta Hoka uskutočňuje audit, ktorý má ukázať, či sa s majetkom štátu nakladalo hospodárne a v zmysle zákonov. „Záver by mohol byť známy v marci. Po jeho vyhodnotení by mali byť známe aj ďalšie kroky,“ potvrdil Bocák. V reakcii na Budajove slová tvrdí, že nové vedenie intenzívne pracuje na tom, aby bol SVP moderný, finančne perspektívny podnik s odborným a manažérsky schopným personálnym obsadením.