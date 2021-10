Presídlenie vodohospodárskeho podniku prispeje k šetreniu financií

Bratislava 6. októbra (TASR) - Presídlenie štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) z Banskej Štiavnice do Bratislavy prispeje k šetreniu verejných financií. Uviedol to pre TASR hovorca SVP Marián Bocák.



"Sťahovanie sídla SVP do Bratislavy je len jedným z mnohých opatrení na dosiahnutie požadovaného cieľa - racionalizácie a zefektívnenia činností podniku v záujme šetrenia verejných finančných zdrojov. Koncentrovať podnikové riaditeľstvo a činnosti bližšie k zriaďovateľovi a ostatným partnerským organizáciám, s ktorými SVP úzko spolupracuje na dennej báze, je logickým krokom, a to aj s ohľadom na množstvo pracovných aktivít v hlavnom meste, ktorých je problematické sa operatívne zúčastňovať, ak je potrebné prekonať 200 kilometrov," priblížil.



Presídlenie podnikového riaditeľstva SVP podľa neho prinesie nie iba časovú, ale najmä finančnú úsporu podniku. Pri určitých pracovným pozíciách, ktoré to budú dovoľovať, sa uvažuje o ich zachovaní v Banskej Štiavnici.



"Okrem iných krokov dôjde k reorganizácii súčasných 4 odštepných závodov a 19 správ povodí na 7 samostatných závodov, čím sa eliminuje počet stupňov riadenia a s tým spojený počet riadiacich pracovníkov, zároveň sa podporí výkonná činnosť správcu vodných tokov. Majetok, ktorý zefektívňovaním procesov a činnosti podniku bude prebytočný, bude ponúknutý na odpredaj," spresnil Bocák.



Informoval, že aktuálne sa tvorí pracovná skupina, ktorej členmi budú zamestnanci podniku. Tí začnú s prípravami reorganizácie v zmysle všetkých zákonných a technicko-prevádzkových povinností. Na základe záverov budú jasné nasledujúce kroky, o ktorých budú zamestnanci oboznámení.



Vedenie podniku podľa hovorcu chápe obavy zamestnancov zo zmien. "Na druhej strane je však potrebné uvedomiť si naliehavú nevyhnutnosť, na ktorú už roky poukazujú audity, odborníci, samotní zamestnanci či verejnosť," povedal hovorca.



"Zamestnanci podnikového riaditeľstva v Banskej Štiavnici boli so všetkými skutočnosťami na stretnutí s vedením podniku oboznámení, bol im poskytnutý priestor na otázky a kedykoľvek ponúknutá možnosť na stretnutie s vedením podniku v prípade ďalších otázok, námetov či nejasností," upozornil Bocák.



Ubezpečil, že snahou vedenia bude realizovať kroky v čo najkratšom možnom čase, v zmysle zákonných postupov tak, aby mohol podnik napredovať a aby sa nie najlepší obraz v očiach verejnosti o vodohospodároch zásadným spôsobom zmenil.



Podľa tlačového oddelenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR bol vznik generálneho riaditeľstva SVP v Banskej Štiavnici v minulosti výlučne politickým, nie manažérskym rozhodnutím. "Počet zamestnancov generálneho riaditeľstva sa rokmi zvýšil takmer trojnásobne na súčasných 120. Či bude nové vedenie SVP redukovať prezamestnanosť bude iba jeho rozhodnutie. Ministerstvo očakáva koncepciu ďalšieho rozvoja SVP, ktorá bude zverejnená," dodalo MŽP SR.



Samostatný Slovenský vodohospodárky podnik, štátny podnik, vznikol v roku 1997, má celoštátnu pôsobnosť, zamestnáva viac ako 3100 zamestnancov a zabezpečuje správu vodných tokov a povodí Slovenska.