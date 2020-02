SVP verí, že získa stavebné povolenie na park v kameňolome Devín

Bratislava 8. februára (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) predpokladá, že do konca roka 2020 by mohol získať právoplatné stavebné povolenie a následne začať realizáciu projektu nového parku kultúry a oddychu (PKO) v časti kameňolomu pri bratislavskom Devíne. Závisieť to však podľa podniku bude od jeho finančných možností i toho, či bude môcť čerpať rôzne fondy i granty. Pre TASR to povedal hovorca SVP Marián Bocák.



Projektový zámer revitalizácie časti kameňolomu Devín bol vypracovaný z úrovne odštepného závodu SVP Bratislava. Spracovaná je aj projektová štúdia. V novembri 2019 realizovali vodohospodári stretnutia so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a zástupcami hlavného mesta.



"BSK tento projekt uvítal a hneď na prvom stretnutí sme hľadali možnosti spolupráce na ďalšiu realizáciu," podotkol Bocák s tým, že po minuloročnej mediálnej prezentácii projektu nedostali žiadne ďalšie podnety od mimovládnych organizácií, občianskych združení či iných, ktorí by sa mohli taktiež spolupodieľať na projekte. "Preto v súčasnosti pokračujeme v príprave memoranda o spolupráci medzi SVP a BSK," uviedol hovorca. SVP pripravuje aj obstarávanie inžinierskej činnosti, ktorá by mala vyústiť do právoplatného stavebného povolenia.



Kameňolom Devín má vo svojej správe SVP a je využívaný na výrobu kameniva na potreby podniku, ako aj na komerčné účely. V rámci areálu sú však miesta nachádzajúce sa bezprostredne v blízkosti rieky Dunaj, ktoré sú už vyťažené. Práve tie by mali byť novým miestom na rozvoj kultúry a oddychu. "Ide o územie s rozlohou deväť hektárov. Nachádza sa medzi Dunajom, Karloveským ramenom a Devínskou cestou. Chceli by sme ho ponúknuť Bratislavčanom na oddych, športovanie a kultúru," povedal v septembri 2019 riaditeľ odštepného závodu Bratislava SVP Jozef Dúcz.



Park chcú pomenovať po Eneovi Lanfranconim. Vzniknúť by tam podľa vodohospodárov mohli kamenný prírodný amfiteáter na spôsob rímskych stavieb, prístavná veža či downhill (špeciálna cyklodráha). Taktiež je tam navrhovaná pláž lido, detská lúka, cyklopoint, parkovisko, bežecký chodník, pikniková a hracia lúka, vyhliadka, nábrežný chodník, multifunkčné ihrisko i miesto na plážový volejbal. V rámci projektu sa má vytvoriť aj cyklochodník, ktorý by mohol ísť popri karloveskom dunajskom ramene. "Ide o záplavové územie, nebude tu nič kryté a nebude mať nič pevné základy. Všetko bude mobilné a prírodné," skonštatoval Dúcz. V rámci štúdie počítajú aj s možným príchodom "storočnej vody".