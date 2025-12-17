Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SVP: Vodohospodári aj naďalej predávajú starý závod vo Zvolene

Odpredaj prevádzkovej budovy s areálom bol prostredníctvom verejného výberu uchádzača v súlade so zákonom. Podľa hovorcu SVP zverejní podmienky výberu na svojej internetovej stránke.

Autor TASR
Zvolen 17. decembra (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) aj naďalej predáva nepotrebný majetok štátu, ktorým je starý závod vo Zvolene. Termín na predkladanie ponúk na kúpu uplynul, a to bez určenia úspešného uchádzača. TASR o tom informoval hovorca SVP Marián Bocák.

Dodal, že v najbližších dňoch vedenie SVP predloží lehotu na zloženie zálohy v pôvodnej výške. „V prípade potreby rozhodne o ďalšom postupe tak, aby bol predaj úspešný,“ objasnil. Cenu majetku stanovili na základe znaleckého posudku vo výške 1.300.799 eur bez DPH. Odpredaj prevádzkovej budovy s areálom bol prostredníctvom verejného výberu uchádzača v súlade so zákonom. Podľa hovorcu SVP zverejní podmienky výberu na svojej internetovej stránke.

Ako ďalej uviedol, predmetný majetok je nepotrebný od roku 2010. V priestoroch bolo v minulosti sídlo prevádzkového strediska Zvolen a strojového parku SVP pre zvolenské stredisko. Bocák poznamenal, že štátny podnik má vybudovaný ďalší závod vo Zvolene a to pre jeho aktuálne potreby stačí. „V rámci efektívneho nakladania s majetkom štátu prišlo rozhodnutie užívať nový areál a starý odpredať,“ vysvetlil.
