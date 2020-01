Africký mor ošípaných zistili u diviaka v okrese Košice-okolie

Trstené pri Hornáde 20. januára (TASR) - Africký mor ošípaných (AMO) potvrdili na Slovensku najnovšie u diviaka v okrese Košice-okolie. Dosiaľ sa výskyt AMO obmedzoval na okresy Trebišov a Michalovce.



AMO u diviaka uloveného v katastri obce Trstené pri Hornáde diagnostikovali v piatok (17. 1.). TASR to v pondelok potvrdil ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš. Diviaka ulovili v poľovnom revíre Hornád pri maďarských hraniciach. "Predpokladáme, že nešlo o diviaka z trebišovského regiónu, ale priamo o migráciu diviakov z Maďarska. V poslednom období je neskutočne veľa pozitívnych prípadov v Maďarsku pri hraniciach len niekoľko kilometrov od nás," povedal Bíreš.



Príslušné opatrenia proti šíreniu AMO v okrese Košice-okolie pritom sú už v platnosti z minulosti. "Možno v niektorých oblastiach ich treba zaktualizovať, to má na starosti Regionálna veterinárna a potravinová správa v Košiciach, ale tie zásady okolo či už domácich ošípaných, alebo diviakov, ich lovu, monitoringu platia už vopred," povedal Bíreš.



AMO, ktorý zabíja domáce a divé ošípané, na Slovensku prvýkrát potvrdili 24. júla 2019 v domácom chove v obci Strážne v okrese Trebišov pri maďarských hraniciach. Celkovo na Slovensku dosiaľ zaznamenali zhruba 50 prípadov ochorenia, väčšinou u diviakov. Dosiaľ posledný a v poradí 11. potvrdený prípad AMO u domácich ošípaných je ešte z augusta minulého roka z okresu Trebišov. V rámci opatrení štátni veterinári vtedy likvidovali chovy ošípaných v obciach, v ktorých došlo k výskytu nákazy. Aktuálne sa na území SR uskutočňuje intenzívny lov diviačej zveri s cieľom obmedziť jej stavy, a tým minimalizovať šírenie AMO do ďalších oblastí.