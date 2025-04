Chovatelia hospodárskych zvierat, pozor: Registrujte chov do 9. apríla

Bratislava 8. apríla (TASR) - Všetci chovatelia, držitelia a vlastníci hospodárskych zvierat by mali bezodkladne registrovať svoj chov najneskôr do 9. apríla do Centrálneho registra hospodárskych zvierat (CRHZ). Uviedla to v zverejnenej výzve Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.



„Držiteľ zvierat vyplní žiadosť o registráciu chovu, priloží doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok a stavbu, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat. Následne držiteľ vyplní registračné tlačivo a uhradí správny poplatok (fyzická osoba 33 eur, právnická osoba 100 eur),“ priblížila veterinárna správa.



S vyplnenými tlačivami držiteľ navštívi príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS). Po splnení požiadaviek RVPS potvrdí registračné tlačivo.



Vyplnené a potvrdené registračné tlačivo na registráciu chovu držiteľ pošle do centrálneho registra do Žiliny na adresu: CRHZ, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina. „CRHZ Žilina zaregistruje chov a poštou pošle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude chovateľ používať pri každom hlásení o zmene a premiestnení zvierat,“ spresnila ŠVPS.



Veterinári vo výzve dodali, že informácie o postupe v oznamovaní zvierat, zakúpení ušných značiek, o vedení evidencie a o „prístupe farmára“ sú uvedené na webovej stránke Plemenárskych služieb, v sekcii prístup farmára do CRHZ.