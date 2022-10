ŠVPS do objasnenia problému neodporúča konzumovať hydinu z Poľska

Bratislava 4. októbra (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR podniká okamžité kroky na zachytenie poľského mäsa, ktoré by mohlo predstavovať pre spotrebiteľov riziko. Informovala o tom na facebookovej stránke ministerstva pôdohospodárstva. Reaguje tak na medializovaný škandál s krmivom kontaminovaným technickými olejmi a mazivami, ktoré malo byť podávané zvieratám na poľských farmách.



"Keďže informácie o riziku takýchto potravín na zdravie spotrebiteľa nie sú dostatočné, do objasnenia problému ŠVPS SR neodporúča konzumovať hydinové mäso z Poľska," zdôraznila inštitúcia.



Potravinoví inšpektori podľa stanoviska aktívne odoberajú vzorky poľskej hydiny a podrobujú ich laboratórnym testom. Na farmách, ktoré dovážajú krmivo z Poľska, podnikajú kontroly na dohľadanie presného pôvodu krmív a kŕmnych prísad.



Poľská veterinárna správa podľa ŠVPS zatiaľ nevyčíslila, aký objem technických tukov a olejov bol distribuovaný do výrobných krmív alebo priamo na farmy. Výsledky vyšetrovania a laboratórnych analýz majú byť známe vo štvrtok, resp. v piatok (6. - 7. 10.).



"Z tohto dôvodu ŠVPS SR v predstihu nariadila zvýšené kontroly dovážanej hydiny z Poľska, ktoré sa pravdepodobne rozšíria aj na bravčové mäso. V prípade potvrdenia kontaminácie okamžite pozastaví predaj týchto mias," doplnila veterinárna správa.