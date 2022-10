ŠVPS informovala o stiahnutí nesprávne označeného druhu Fidorky

Bratislava 28. októbra (TASR) - Spoločnosť Mondelez Slovakia pristúpila k stiahnutiu výrobku Fidorka mliečna s orieškovou náplňou, 30 gramov, EAN 85906273 s dátumom minimálnej trvanlivosti do 24. marca 2023, výrobná dávka OPA4423642 C, z trhu v Českej a Slovenskej republike. Informovala o tom v piatok na svojej webovej stránke Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.



Dôvodom na stiahnutie výrobku z trhu je podľa veterinárov skutočnosť, že časť dotknutej šarže je nesprávne označená, a to značením určeným pre iný druh Fidorky. Konkrétne došlo na zadnej strane produktu k označeniu ako Fidorka mliečna s kokosom 30 g, hoci ide o Fidorku mliečnu s orieškovou náplňou, štandardne zabalenú v zelenej fólii s vyobrazeným lieskovým orieškom. Výrobok tak obsahuje alergény lieskový oriešok a sójovú múku, ktoré nie sú na štítku správne označené.