V kvalite kontrolovaných vín neboli zistené nedostatky

Bratislava 24. januára (TASR) - Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR v decembri 2020 nezistili nedostatky v kvalite kontrolovaných vín. Vyplýva to z aktuálnej správy ŠVPS SR.



"Celkovo bolo vykonaných 64 kontrol, z toho 13 vo výrobných podnikoch, 12 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 12 kontrol v maloobchodných predajniach a 2 kontroly vo veľkoobchodných skladoch. Počas mesiaca bolo vykonaných aj 25 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín," spresnili veterinári.



Podľa správy bolo celkom ohodnotených 263 vzoriek vín. "Nedostatky v kvalite neboli zistené," zdôraznila štátna veterinárna a potravinová správa.



Najviac kontrol - 25 - a ohodnotených 150 vzoriek vín na mieste a 10 vzoriek odobratých do laboratória bolo podľa ŠVPS pri dovozoch vín z krajín mimo Európskeho spoločenstva.



"V sledovanom období bolo spolu dovezených 9 cisterien z krajín Macedónsko, Južná Afrika, Čile a Argentína. Vína v spotrebiteľských baleniach pochádzali z Gruzínska, Argentíny, Nového Zélandu a Moldavska. Z nafľašovaných vín bolo najviac dovezeného odrodového vína so zvyškovým cukrom z Moldavska," dodala veterinárna a potravinová správa.