ŠVPS: Inšpektori v apríli a máji vykonali 98 kontrol vína

Bratislava 20. júna (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) vykonala v apríli a máji kontrolu v zmysle zákona o vinohradníctve a vinárstve. Vyplýva to zo správy ŠVPS.



"Celkovo bolo vykonaných 98 kontrol, z toho 14 kontrol vo výrobe, 39 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 30 kontrol v maloobchodných predajniach. Počas mesiacov bolo vykonaných 15 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín," spresnili veterinári.



Ako ďalej informovala ŠVPS, vo vínach hodnotených tzv. na mieste so zameraním sa na správnosť označovania spotrebiteľských balení v maloobchodných predajniach a obchodných reťazcoch sa počas vykonaných kontrol nezistili nedostatky.



"Nedostatky v senzorických znakoch predávaných vín v obchodných reťazcoch boli zistené hlavne v chybnej nečistej vôni a chuti po oxidácii," upozornila veterinárna a potravinová správa.



Pri dovoze vína z tretích krajín v spotrebiteľskom balení sa podľa ŠVPS zistilo neúplné označovanie povinných údajov na etikete. "Nekvalita v dovozových vínach nebola zistená," poznamenala veterinárna správa.



Vína so zistenými nedostatkami sa podľa ŠVPS riešia v rámci tzv. správneho konania. "Za uvedené nedostatky sú začaté správne konania, vína budú stiahnuté z predaja a bude uložený sankčný postih," dodali veterinári.